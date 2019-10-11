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Жителей дома на Северо-Садовой круглый год атакуют полчища насекомых

Жителей дома на Северо-Садовой круглый год атакуют полчища насекомых

Вчера, 12:20
228
Альбина Самигуллина
Жителей дома на Северо-Садовой круглый год атакуют полчища насекомых

Антисанитарные условия доставляют немало проблем жителям дома №9 по улице Северо-Садовой с начала года. Вездесущие комары проникают в квартиры жителей и зимой, и осенью. В этом виновата канализационная труба, которая топит подвал.

Повышенная влажность, почерневшие стены, грибок, неприятный запах, земляные блохи в подвале и самое неприятное - комары, от которых жители дома никак не могут избавиться. Галина Пестова живёт на втором этаже, даже до туда ежедневно слетаются очередные полчища насекомых.

ГАЛИНА ПЕСТОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №9 ПО УЛИЦЕ СЕВЕРО-САДОВОЙ:
«Гоняю веником, гоню, они набьются, я тут сплю, я уж веником их прогоню, немножко посмотрю, они опять ко мне налетят, опять стою - или убью, или опять веником гоню».
 
Проблемы с подтоплением подвала начались ещё в 90-х годах, канализационная система постепенно пришла в негодность, дом старый - 50-х годов постройки, по словам жителей, капитальный ремонт труб здесь не проводился 40 лет. Жители обращались в различные инстанции, несколько раз приходили откачивать воду, но всё тщетно. Из управляющей компании жителям поясняли, что фундамент постепенно размывается, а он построен из красного кирпича, который изготовлен из глины и песка.

ЛЮДМИЛА КАЛИНОГОРСКАЯ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №9 ПО УЛИЦЕ СЕВЕРО-САДОВОЙ:
«Желобки, по которым должно стекать, они забиты вот этой глиной и песком, и поэтому ничего не утекает. И ещё она сказала, что наша территория - вот, мы откачать - откачали, а колодцы все забиты, колодцы должен Водоканал».

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Мы подготовили своё обращение и направили уже в прокуратуру и жилищную инспекцию. На наш взгляд, здесь на лицо нарушение со стороны управляющей компании, а также они не могут найти общий язык и с ресурсниками, которые обеспечивают отвод канализационных вод от данного дома».
 
Представители управляющей компании сообщили, что с этим домом они работают всего месяц, и жалоб на какие-то проблемы от жителей им не поступало. УК обещала откачать воду сегодня до вечера, а также прочистить канализацию. Когда наша съемочная группа приехала на место, у дома уже работала бригада рабочих из "Водоканала".

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