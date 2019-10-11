Жителей дома на Северо-Садовой круглый год атакуют полчища насекомых

Антисанитарные условия доставляют немало проблем жителям дома №9 по улице Северо-Садовой с начала года. Вездесущие комары проникают в квартиры жителей и зимой, и осенью. В этом виновата канализационная труба, которая топит подвал.Повышенная влажность, почерневшие стены, грибок, неприятный запах, земляные блохи в подвале и самое неприятное - комары, от которых жители дома никак не могут избавиться. Галина Пестова живёт на втором этаже, даже до туда ежедневно слетаются очередные полчища насекомых.Проблемы с подтоплением подвала начались ещё в 90-х годах, канализационная система постепенно пришла в негодность, дом старый - 50-х годов постройки, по словам жителей, капитальный ремонт труб здесь не проводился 40 лет. Жители обращались в различные инстанции, несколько раз приходили откачивать воду, но всё тщетно. Из управляющей компании жителям поясняли, что фундамент постепенно размывается, а он построен из красного кирпича, который изготовлен из глины и песка.Представители управляющей компании сообщили, что с этим домом они работают всего месяц, и жалоб на какие-то проблемы от жителей им не поступало. УК обещала откачать воду сегодня до вечера, а также прочистить канализацию. Когда наша съемочная группа приехала на место, у дома уже работала бригада рабочих из "Водоканала".