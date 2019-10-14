Жители Кирова жалуются на нерасторопность строителей и холодные батареи в домах

Ливневая канализация в Кочуровском парке до сих пор не обустроена, а в доме 140 по Московской только сегодня батареи стали горячими. На что жаловались кировчане на этой неделе?
Лужа посреди пешеходной дорожки, а водосток с краю. Ливневая канализация в Кочуровском парке до сих пор не обустроена, работы должны были начаться еще в прошлом месяце. В настоящее время обустройство представляет из себя разрытую землю под траншею. Кроме того подрядчик сделал прокол под дорогой на улице Конева.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ливневая канализация в кочуровском парке должна быть обустроена в этом месяце. Уже выпал снег, работы необходимо закончить до наступления отрицательных температур, а они пока далеки от завершающей стадии».
Жители Кирова жалуются не только на нерасторопность строителей, но и на холод в своих домах. Московская, 140. Здесь батареи теплыми стали только сегодня. И это несмотря на то, что ресурсоснабжающая компания подавала теплоноситель и ранее.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«7, 11, 14 октября были отключения. Дом не успевал прогреться. Сейчас до середины следующей недели тепло будет. На 1 день мы тепло отключим, потом снова подадим тепло».
Отключения происходят из-за большого количества дефектов на теплотрассе. Устранять их необходимо, говорят представители ресурсоснабжающей компании.
Поэтом, отключения происходят по всему городу.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Ежедневно работы проводятся на 15-ти - 20-ти объектах. Мы отключаем их на день и включаем вечером обратно. Сегодня, в частности, в микрорайоне Лянгасово работы проводятся».
В ближайшее время работы на теплосетях будут так же проводиться в районе улиц Цеховой и Широнинцев.