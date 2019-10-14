Жители Кирова жалуются на нерасторопность строителей и холодные батареи в домах

Ливневая канализация в Кочуровском парке до сих пор не обустроена, а в доме 140 по Московской только сегодня батареи стали горячими. На что жаловались кировчане на этой неделе?Лужа посреди пешеходной дорожки, а водосток с краю. Ливневая канализация в Кочуровском парке до сих пор не обустроена, работы должны были начаться еще в прошлом месяце. В настоящее время обустройство представляет из себя разрытую землю под траншею. Кроме того подрядчик сделал прокол под дорогой на улице Конева.Жители Кирова жалуются не только на нерасторопность строителей, но и на холод в своих домах. Московская, 140. Здесь батареи теплыми стали только сегодня. И это несмотря на то, что ресурсоснабжающая компания подавала теплоноситель и ранее.Отключения происходят из-за большого количества дефектов на теплотрассе. Устранять их необходимо, говорят представители ресурсоснабжающей компании.Поэтом, отключения происходят по всему городу.В ближайшее время работы на теплосетях будут так же проводиться в районе улиц Цеховой и Широнинцев.