Ненадежный капитальный ремонт на Ломоносова

Капремонту нужен капремонт. Такая парадоксальная ситуация сложилась в одном из кировских домов, где три года назад были полностью заменены инженерные коммуникации. Качество работ настолько низкое, что работу надо переделывать. Но кто будет платить за это? И почему фонд Капремонта не реагирует на обращения?Капремонт в трехэтажном доме на улице Ломоносова прошёл в 2016 году, тогда в подвале заменили трубы горячего и холодного водоснабжения. Через год жильцы заметили серьезные проблемы. По их словам, начали течь и ржаветь новые коммуникации, обнаружились нарушения при монтаже.Жильцы ещё в 2017 же написали жалобу в фонд Капремонта, но они считают, что их обращение было проигнорировано. А трубы продолжали преподносить все новые и новые сюрпризы: обнаружились свежие протечки, расползлась ржавчина. Оказалось, что трубы в нескольких местах просто поставлены на кирпичи, чтоб не висели в воздухе. Жильцы позвонили в Общероссийский Народный Фронт.От срока гарантийных обязательств зависит очень многое. Если он 3 года, то, отсчитывая с 2016, время уже истекло, и новый ремонт труб в подвале надо делать жильцам за свой счет. Если срок 5 лет - можно заставить подрядчика переделывать работу. Но ситуация оказалась ещё интересней. Судя по письменному ответу, который нам только что направили из Фонда Капремонта, замена металлических узлов не вообще входила в перечень работ по этому дому, то есть все претензии к протечкам и ржавчине металлических труб - это вообще не к Фонду Капремонта. По проектно-сметной документации в доме были поставлены полипропиленовые трубы, на которые жалоб не поступало.