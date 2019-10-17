Отопительный сезон в Кировской области проходит в штатном режиме. Все сложные вопросы, которые возникли нынешней осенью, были проанализированы. Об этом шла речь на совещании, посвященном текущим проблемам отопительного сезона.На сегодняшний день во всех районах области стартовал отопительный сезон. Перебои наблюдались в нескольких муниципальных образованиях. В том числе и в Кирове. Основные причины - появление новых дефектов и прорыв труб, а также бездействие управляющих компаний.Сейчас все жилые дома получают ресурс. По информации КТК, все отключения, которые происходят, длятся не более 8-ми часов, и связаны они с выявлением дефектов теплосети. Что касается муниципальных образований региона, то проблемные населенные пункты остаются в 15-ти районах.Добавим, что в этом году в городе реконструировано рекордное количество теплосетей за пять лет - 12 километров, в следующем году ожидается замена 30 километров труб. Также планируется строительство котельной в Вересниках, чтобы теплоснабжение в этом микрорайоне было стабильным.