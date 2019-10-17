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В Кирове и области началась подготовка спецтехники к работе в зимний период

В Кирове и области началась подготовка спецтехники к работе в зимний период

Вчера, 17:48
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Михаил Конышев
В Кирове и области началась подготовка спецтехники к работе в зимний период

В Кирове и области началась подготовка спецтехники к работе в зимний период. Известно, что нынешней зимой в Кирове будут использовать новые виды противогололедных смесей и реагенты.  

Напомним, что в ноябре прошлого года на 20 месяцев был заключен контракт между управлением дорожной и парковой инфраструктуры и ГДМС, который на сегодняшний день является действующим. В рамках этого контракта до июля 2020 года осуществляется содержание всей улично-дорожной сети. В том числе и в зимний период.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Основным подрядчиком по содержанию улиц и дорог является ГДМС, у которого имеются субподрядные организации по заключенным договорам и содержат те или иные участки. За каждым подрядчиком закреплен тот или иной объем в том или ином микрорайоне».

С каждым днем город приближается к зиме. По прогнозам уже в начале ноября ожидаются устойчивые минусовые температуры, а далее и выпадение снега. Поэтому при таких погодных условиях должно быть обеспечено нормальное функционирование транспорта и передвижение по городу пешеходов.

ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:  
«В настоящее время всеми подрядными и субподрядными организациями закуплены противогололедные материалы в объеме 6412 тонн. Этого материала однозначно хватить до нового года. К новому году запланировали закупку дополнительного объема».

В зимний период в городе будет работать 188 единиц техники и 130 дорожных рабочих. Также готовятся площадки под складирование снега на улицах Прудная, Сосновая, Луганская и Щорса.

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