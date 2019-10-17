В Кирове и области началась подготовка спецтехники к работе в зимний период. Известно, что нынешней зимой в Кирове будут использовать новые виды противогололедных смесей и реагенты.Напомним, что в ноябре прошлого года на 20 месяцев был заключен контракт между управлением дорожной и парковой инфраструктуры и ГДМС, который на сегодняшний день является действующим. В рамках этого контракта до июля 2020 года осуществляется содержание всей улично-дорожной сети. В том числе и в зимний период.С каждым днем город приближается к зиме. По прогнозам уже в начале ноября ожидаются устойчивые минусовые температуры, а далее и выпадение снега. Поэтому при таких погодных условиях должно быть обеспечено нормальное функционирование транспорта и передвижение по городу пешеходов.В зимний период в городе будет работать 188 единиц техники и 130 дорожных рабочих. Также готовятся площадки под складирование снега на улицах Прудная, Сосновая, Луганская и Щорса.