Спасают или уродуют. Общественники обсуждают ограждения, установленные вдоль дорог и тротуаров.
Ограждение дисциплинирует. Так считают многие горожане. Раздражения заборы вдоль дорог не вызывают. Кировчане относятся к ним достаточно лояльно и не против их установки.
- Здесь, ну так-то они защищают, да.
- Мне кажется, что полезные. Все равно, какая-то защита идет. А то, что красота, мне кажется, нормально все.
- Думаю, что они помогают предотвратить импульсивное выбегание на проезжую часть пешеходов. Я, как автомобилист, боюсь все время, что либо дети, либо другие пешеходы могут, особенно в сумерках, выскочить на проезжую часть.
А вот эксперты придерживаются совершенно иного мнения. Координатор проекта "Красивый Киров" Анатолий Курбатов говорит, что такие ограждения не просто уродуют городские пейзажи, но и создают опасность. Прежде всего из-за того, что не являются прочными конструкциями.
АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "КРАСИВЫЙ КИРОВ":
«Эти заборы при налете на них машины, они не только не останавливают машины, они становятся такой шрапнелью, вылетают на тротуары и поражающая способность машины только увеличивают».
Анатолий подчеркивает, что сами ограждения во многих районах города установлены неудачно. Они будут мешать коммунальной технике убирать тротуары, другие заборы создают неудобства автомобилистам.
АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "КРАСИВЫЙ КИРОВ":
«Мы видим, забор, который стоит вдоль Маклина, мы сейчас здесь находимся, мы видим, что по этой стороне припаркованы машины. Люди, которые выходят из этих машин, они вынуждены 50-60 метров идти по дороге, вместо того, чтобы сразу на тротуар».
Ограждения так же сокращают видимость водителям, а в некоторых случаях заставляют их парковаться подальше от тротуара, чтобы было возможно открыть дверь. Таким образом сокращается площадь проезжей части. Один плюс Анатолий Курбатов все же выделил - цветовое оформление.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом году в Кирове было установлено четыре с половиной километра вот таких вот ограждений. Как говорят специалисты, цвет выбран весьма удачно. Серый цвет не отвлекает на себя внимание водителей».
Эффективность таких ограждений эксперты и общественники намерены обсудить с представителями властей и ГИБДД. Они уже договорились встретиться и провести дебаты на эту тему.