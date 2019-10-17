Спасают или уродуют. Общественники обсуждают ограждения, установленные вдоль дорог и тротуаров.Ограждение дисциплинирует. Так считают многие горожане. Раздражения заборы вдоль дорог не вызывают. Кировчане относятся к ним достаточно лояльно и не против их установки.А вот эксперты придерживаются совершенно иного мнения. Координатор проекта "Красивый Киров" Анатолий Курбатов говорит, что такие ограждения не просто уродуют городские пейзажи, но и создают опасность. Прежде всего из-за того, что не являются прочными конструкциями.Анатолий подчеркивает, что сами ограждения во многих районах города установлены неудачно. Они будут мешать коммунальной технике убирать тротуары, другие заборы создают неудобства автомобилистам.Ограждения так же сокращают видимость водителям, а в некоторых случаях заставляют их парковаться подальше от тротуара, чтобы было возможно открыть дверь. Таким образом сокращается площадь проезжей части. Один плюс Анатолий Курбатов все же выделил - цветовое оформление.Эффективность таких ограждений эксперты и общественники намерены обсудить с представителями властей и ГИБДД. Они уже договорились встретиться и провести дебаты на эту тему.