Жители Зонихи из-за бездорожья не могут подобраться к мусорным контейнерам

Контейнерные площадки установили - а подъездных путей не сделали. Жители поселка Зониха столкнулись с проблемой бездорожья на подъезде к мусорным контейнерам. Из-за размытой дороги остановку школьного автобуса пришлось перенести и сейчас, по словам жителей, детей возят с нарушениями.Местные жители свой поселок условно делят на старую и новую Зониху. В последней этой осенью установили новые контейнерные площадки. Но как только в поселок стали ездить мусоровозы подъездные пути к контейнерам превратились в грязевую кашу.Ситуация на этом участке усугубляется еще и тем, что здесь должен разворачиваться школьный автобус. Однако, с наступлением распутицы он сюда не заезжает, и водителя понять можно.С недавнего времени школьников забирают на углу улиц Проезжей и Солнечной. При этом, по словам местных жителей автобусу приходиться сдавать задним ходом, что является нарушением правил перевозки детей. Чтобы вернуть остановку на прежнее безопасное место этот участок нужно привести в порядок. Глава Шиховского сельского поселения в курсе сложившейся проблемы. Говорит, что подъездные пути сделать просто-напросто не успели, так как площадки установили только в октябре.После отсыпки участка будет решаться и вопрос о возвращении остановки школьного автобуса на прежде место. Однако, это не все проблемные вопросы, которые волнуют жителей Зонихи. Их главная беда - это незавершенный ремонт улицы Проезжей и улицы Строителей. Дороги должны быть отремонтированы и освещены по решению суда, однако добиться ремонта жители не могут. В местной администрации говорят, что денег в бюджете нет, выход видят в участии в проекте поддержки местных инициатив.Однако жителей этот вариант не устраивает, так как есть решение суда, и оно должно быть исполнено.Жители Зонихи переживают и за уже существующее полотно дороги улицы Проезжей, по которой ездят тяжелые мусоровозы. Дорога рассчитана только на легковой транспорт и насколько её хватит при такой нагрузке, сказать сложно.