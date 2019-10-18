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Жители Зонихи из-за бездорожья не могут подобраться к мусорным контейнерам

Жители Зонихи из-за бездорожья не могут подобраться к мусорным контейнерам

Вчера, 17:51
259
Юлия Шалаева
Жители Зонихи из-за бездорожья не могут подобраться к мусорным контейнерам

Контейнерные площадки установили - а подъездных путей не сделали. Жители поселка Зониха столкнулись с проблемой бездорожья на подъезде к мусорным контейнерам. Из-за размытой дороги остановку школьного автобуса пришлось перенести и сейчас, по словам жителей, детей возят с нарушениями.

Местные жители свой поселок  условно делят на старую и новую Зониху. В последней этой осенью установили новые контейнерные площадки. Но как только в поселок стали ездить мусоровозы подъездные пути к контейнерам превратились в грязевую кашу.

МИХАИЛ ЧИКИШЕВ, ЖИТЕЛЬ ПОС.ЗОНИХА:
«Видите, к каким последствиям привело то, что используется транспорт тяжеловесный. Если раньше обслуживала УК, она использовала газик с осевой нагрузкой 5 тонн, сейчас ездят мусоровозы по 13 тонн осевая нагрузка - от дороги практически ничего не осталось, а еще только лишь начало осени».

Ситуация на этом участке усугубляется еще и тем, что здесь должен разворачиваться школьный автобус. Однако, с наступлением распутицы он сюда не заезжает, и водителя  понять можно.

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта бетонная площадка по сути и есть остановка для школьного автобуса, но как мы видим ему здесь не только не развернуться, но даже и не проехать».
 
С недавнего времени школьников забирают на углу улиц Проезжей и Солнечной. При этом, по словам местных жителей автобусу приходиться сдавать задним ходом, что является нарушением правил перевозки детей. Чтобы вернуть остановку на прежнее безопасное место этот участок нужно привести в порядок. Глава Шиховского сельского поселения в курсе сложившейся проблемы. Говорит, что подъездные пути сделать просто-напросто не успели, так как площадки установили только в октябре.

ВЯЧЕСЛАВ БУШУЕВ, ГЛАВА ШИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«В ближайшее время мы доведем вопрос до логического завершения, данные места будут отсыпаны щебнем. Для людей и для техники, которая будет сюда подходить я думаю проблем не будет возникать».

После отсыпки участка будет решаться и вопрос о возвращении остановки школьного автобуса на прежде место. Однако, это не все проблемные вопросы, которые волнуют жителей Зонихи. Их главная беда - это незавершенный ремонт улицы Проезжей и улицы Строителей. Дороги должны быть отремонтированы и освещены по решению суда, однако добиться ремонта жители не могут. В местной администрации говорят, что денег в бюджете нет, выход видят в участии в проекте поддержки местных инициатив.

ВЯЧЕСЛАВ БУШУЕВ, ГЛАВА ШИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Жителям неоднократно предлагалось выходить для решения данной проблемы на ППМИ, который мы реализуем каждый год, ремонтируем по 2-3 дороги и жители других населенных пунктов остаются довольны».

Однако жителей этот вариант не устраивает, так как есть решение суда, и оно должно быть исполнено.

ВИТАЛИЙ ЩЕЛУПАНОВ, ЖИТЕЛЬ ПОС. ЗОНИХА:
«Потому что не исполнены решения суда - когда они будут исполнены, тогда мы пойдем собирать деньги с народа на наши дороги».

Жители Зонихи переживают и за уже существующее полотно дороги улицы Проезжей, по которой ездят тяжелые мусоровозы. Дорога рассчитана только на легковой транспорт и насколько её хватит при такой нагрузке, сказать сложно.

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