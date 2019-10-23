Кировчане продолжают жаловаться на ремонт лифтов в рамках программы капремонта

В очередной раз Фонд капитального ремонта не оправдывает ожидания. Жильцы дома №25 по улице Пролетарской несколько месяцев живут без лифта.
- Сказали, что будем пускать уже, всё, ну это же беспорядок, ни за что не отвечают люди, ни за что, абсолютно.
Повсюду в доме говорят о бесхозяйственности и неорганизованности работы Фонда капитального ремонта. Девятиэтажке на улице Пролетарской более 30 лет, лифты по нормативам должны обновляться раз в 25 лет, но их меняют только сейчас. С соблюдением сроков подрядчик не справляется. Всё началось с того, что в середине июня отключили лифты в первых трёх подъездах, затем в начале сентября в четвёртом и пятом.
НАТАЛЬЯ ЛОБАНОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №25 ПО УЛИЦЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ:
«Больше всего поразило то, что работают всего два человека на весь наш дом, естественно, они не успевают ремонтировать сразу все 5 подъездов. Первый вопрос у меня был такой: почему отключили сразу все лифты, почему нельзя было сделать сначала один лифт, потом второй, это было бы как-то, наверно, целесообразнее».
Также большие вопросы к подрядчику были по поводу того, что рабочие приходили крайне редко, Наталья Лобанова сказала, что в октябре в её подъезде они появились лишь однажды. Большинство населения в доме - пожилые люди и подниматься на верхние этажи им крайне тяжело.
- А мне 80 лет, 81-й, и я должна туда...ох, кошмар. Мне сказали - неделю не будет лифта.
Обращения в различные инстанции не дали никаких результатов Наталья Лобанова писала даже губернатору, на что ей ответили, что её жалоба перенаправлена в Фонд капремонта.
НАТАЛЬЯ ЛОБАНОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №25 ПО УЛИЦЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ:
«Я пыталась позвонить в Фонд капитального ремонта, только сначала мне сказали, что начальник в отпуске, никто мне никаких сведений дать не может, потом какая-то любезная девушка согласилась ответить на мои вопросы и сказала, что лифт нам включат 1 ноября, но сегодня 28 октября и вот...».
Кроме этого, есть вопросы к качеству будущих лифтов - долгое время всё оборудование, включая моторы, лежало на улице. Из-за осадков оно подвергается коррозии.
- Там вот они сейчас заштукатурили чуть-чуть, это, знаете, эта штукатурка треснет, и там просто может рука провалиться, там надо скреплять вот эти места, вы знаете, сделано всё очень плохо, безобразно. Я вам говорю, что я лично буду бояться ездить на этих новых лифтах.
По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, проблема намного глобальнее. Контракт на замену лифтового оборудования в 37 домах Фондом капитального ремонта был заключен с единственным подрядчиком ещё в прошлом году, близится конец года, а сдано всего 22 объекта.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Ситуация, конечно, в первую очередь, к Фонду капитального ремонта - навести порядок со своими подрядными организациями, с теми, кому они доверили выполнение работ, к тем, с кем заключен контракт, естественно, мы сделаем обращения в надзорные органы».
За Фондом капитального ремонта, по утверждению активистов ОНФ, прослеживаются факты необоснованного укрупнения лотов при выборе подрядчиков для проведения как лифтового ремонта, так и остальных работ по замене кровли и электрооборудования. Контракты на несколько сотен миллионов рублей, не один десяток домов, и, как следствие, несоблюдение сроков, а также плохое качество выполненных, в большинстве случаев, наспех работ.