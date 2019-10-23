Кировчане продолжают жаловаться на ремонт лифтов в рамках программы капремонта

В очередной раз Фонд капитального ремонта не оправдывает ожидания. Жильцы дома №25 по улице Пролетарской несколько месяцев живут без лифта.Повсюду в доме говорят о бесхозяйственности и неорганизованности работы Фонда капитального ремонта. Девятиэтажке на улице Пролетарской более 30 лет, лифты по нормативам должны обновляться раз в 25 лет, но их меняют только сейчас. С соблюдением сроков подрядчик не справляется. Всё началось с того, что в середине июня отключили лифты в первых трёх подъездах, затем в начале сентября в четвёртом и пятом.Также большие вопросы к подрядчику были по поводу того, что рабочие приходили крайне редко, Наталья Лобанова сказала, что в октябре в её подъезде они появились лишь однажды. Большинство населения в доме - пожилые люди и подниматься на верхние этажи им крайне тяжело.Обращения в различные инстанции не дали никаких результатов Наталья Лобанова писала даже губернатору, на что ей ответили, что её жалоба перенаправлена в Фонд капремонта.Кроме этого, есть вопросы к качеству будущих лифтов - долгое время всё оборудование, включая моторы, лежало на улице. Из-за осадков оно подвергается коррозии.По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, проблема намного глобальнее. Контракт на замену лифтового оборудования в 37 домах Фондом капитального ремонта был заключен с единственным подрядчиком ещё в прошлом году, близится конец года, а сдано всего 22 объекта.За Фондом капитального ремонта, по утверждению активистов ОНФ, прослеживаются факты необоснованного укрупнения лотов при выборе подрядчиков для проведения как лифтового ремонта, так и остальных работ по замене кровли и электрооборудования. Контракты на несколько сотен миллионов рублей, не один десяток домов, и, как следствие, несоблюдение сроков, а также плохое качество выполненных, в большинстве случаев, наспех работ.