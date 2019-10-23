После ремонта улицу Спасскую приняли в эксплуатацию

Сегодня была принята в эксплуатацию улица Спасская. Это уже двадцатая трасса, отремонтированная в Кирове в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».На участке от Октябрьского проспекта до улицы Ленина был выполнен ремонт проезжей части – фрезерование старого покрытия, укладка двух слоев асфальтобетона. Кроме того, там, где это было необходимо, произведена замена бордюрного камня. Пробы дорожного полотна успешно прошли лабораторные испытания. Специалисты пришли к выводу, что работы выполнены в соответствии с требованием ГОСТ. Но не обошлось и без накладок.Улица Спасская была отремонтирована на сэкономленные от аукционов средства. И сейчас готовят к сдаче еще 6 таких участков – по улицам Розы Люксембург, Сормовской, Искры, Шинников, Советской и Тренера Пушкарева в Нововятском районе.