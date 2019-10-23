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После ремонта улицу Спасскую приняли в эксплуатацию

После ремонта улицу Спасскую приняли в эксплуатацию

Сегодня, 15:21
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Валентина Палкина
После ремонта улицу Спасскую приняли в эксплуатацию

Сегодня была принята в эксплуатацию улица Спасская. Это уже двадцатая трасса, отремонтированная в Кирове в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На участке от Октябрьского проспекта до улицы Ленина был выполнен ремонт проезжей части – фрезерование старого покрытия, укладка двух слоев асфальтобетона. Кроме того, там, где это было необходимо, произведена замена бордюрного камня. Пробы дорожного полотна успешно прошли лабораторные испытания. Специалисты пришли к выводу, что работы выполнены в соответствии с требованием ГОСТ. Но не обошлось и без накладок.

ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«Ремонт затянулся, под дорогой сети, которые ремонтировались, было две раскопки, одну раскопку около улицы Ленина до сих пор не закрыли, из объемов ремонта этот участок исключен, ремонт будет производиться уже Водоканалом в следующем году покрытия».

Улица Спасская была отремонтирована на сэкономленные от аукционов средства. И сейчас готовят к сдаче еще 6 таких участков – по улицам Розы Люксембург, Сормовской, Искры, Шинников, Советской и Тренера Пушкарева в Нововятском районе.  

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