В Кирове и области устраняют последствия снегопада

В Кирове и области сегодня устраняют последствия обильного снегопада, прошедшего накануне. Вечером областной центр встал в пробках.Многим кировчанам пришлось добираться домой пешком, преодолевая сугробы. По данным ГИБДД, за минувший день на кировских трассах и улицах произошло 69 ДТП.Так, например, на улице Горбуновой столкнулись сразу 10 машин. Как утверждают очевидцы - на всех автомобилях стояла зимняя резина, однако это никого не спасло. Накат на небольшой горке образовался такой, что машины в буквальном смысле становились неуправляемыми.В некоторых микрорайонах снежные заносы парализовали работу общественного транспорта. Так троллейбусы и автомобили не могли подняться в гору, и транспорт пришлось толкать самим пассажирам.Сегодня утром снежные проблемы продолжились. За сутки выпало до 20 сантиметров осадков. Затор наблюдался на улице Московской со стороны Костино. С трудом выбирались в центр жители Нововятского района. Практически все остановки общественного транспорта оказались завалены снегом. На ближайшие сутки синоптики вновь обещают осадки, но не столь обильные, как вчера. А в администрации уверяют, что со вчерашнего вечера дорожники переведены на усиленный режим работы. Так количество спецтехники на улично-дорожной сети было увеличено до 80, число рабочих – до 100. Расчистка трасс и пешеходных зон, согласно официальной информации, велась всю ночь. Подрядчик отчитался, что на дорогах за ночь было использовано более 100 тонн противогололедного реагента и 80 тонн песко-соляной смеси. Но, как показывает общественный опрос в одной из соцсетей - большинство кировчан уверены, что проверку первым снегопадом дорожники и власти не прошли и в этом году.