Из-за бездействия УК жителям дома в Нововятске придется снова делать ремонт

Из-за бездействия управляющей компании некоторым жителям дома 58"А" по Улице Советской в Нововятске придется снова делать у себя в квартире ремонт. Крыша протекает, а устранять причины такой ситуации никто не торопится.
- Течет с крыши вода, на обои.
По всей квартире ведра и тазы. Квартиру Евгения Носкова затапливает в этом году уже второй раз. Причина одна и та же. Дождевые желоба забились льдом. Во время оттепели снег начал таять, но стечь по забитой трубе вода не смогла. Зато у нее получилось пробраться через крышу в дом.
ЕВГЕНИЙ НОСКОВ:
«Это уже не в первый раз. У нас было обращение в 2018-м году, претензия. О том, что нагревательные элементы на крыше не работают. Компания полностью проигнорировала данную претензию».
Обои пошли пузырями. Проводка влажная. Натяжные потолки тоже пострадали. Первый раз затопление произошло весной. Времени прошло много, но коммунальщики, палец о палец не ударили, чтобы устранить неисправности, говорит Евгений Носков. Хотя всего-то и надо, что подключить нагревательный элемент к электропитанию. Тогда и лед в трубах не будет образовываться, и вода станет уходить не в квартиру, а куда ей положено.
ЕВГЕНИЙ НОСКОВ:
«Так же была написана претензия в ГЖИ, она дала срок до 1го октября выполнить, но также срок был пропущен. Никаких действий до настоящего времени нет».
Просто взять и подключить не получится, говорят представители управляющей компании. Нагревательные элементы не исправны. Коммунальщики винят во всем застройщика. По их словам, последний не передал им необходимые документы.
ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ, ДИРЕКТОР УК "ХОЗЯИН":
«Там в трубах, действительно присутствуют какие-то провода, мы обратились к застройщику, как только это дело выяснили, что бы он нам передал техническую документацию. Застройщик игнорирует и не передает техническую документацию».
Представители управляющей компании рассказали, что направили в проблемный дом мастера и даже обратились в компанию, которая смогла рассказать, как работают нагревательные элементы в трубах. Но сдвинуть ситуацию с мертвой точки это не помогло.
ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ, ДИРЕКТОР УК "ХОЗЯИН":
«Там заново все надо переделывать. Порядка 150-ти тысяч рублей. На данном доме тариф у нас "13,08", где текущий ремонт не заложен. В договоре управления, который находится у каждого из собственников, текущий ремонт стоит - "0"».
Таким образом, ситуация зашла в тупик. Нужно искать выход, поэтому представители управляющей компании заказали экспертизу, которая должна помочь решить ситуацию. На это нужно время. Евгений Носков говорит, что такое бездействие угрожает не только имуществу, но и жизни случайным прохожим.
ЕВГЕНИЙ НОСКОВ:
«Разговаривал с проектировщиками, они пояснили, что при замерзании, когда образуется наледь-лёд, трубы могут не выдержать, могут просто обрушится. В данном месте ходят люди. Может кого-то покалечить или даже убить».
Отметим, между жильцами и управляющей компанией состоялся суд. Он встал на сторону жителей и постановил оплатить стоимость ремонта. Евгений Носков говорит, что денег так и не дождался. Представители управляющей компании утверждают, что необходимую сумму уже перевели.