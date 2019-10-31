Из-за бездействия УК жителям дома в Нововятске придется снова делать ремонт

Из-за бездействия управляющей компании некоторым жителям дома 58"А" по Улице Советской в Нововятске придется снова делать у себя в квартире ремонт. Крыша протекает, а устранять причины такой ситуации никто не торопится.По всей квартире ведра и тазы. Квартиру Евгения Носкова затапливает в этом году уже второй раз. Причина одна и та же. Дождевые желоба забились льдом. Во время оттепели снег начал таять, но стечь по забитой трубе вода не смогла. Зато у нее получилось пробраться через крышу в дом.Обои пошли пузырями. Проводка влажная. Натяжные потолки тоже пострадали. Первый раз затопление произошло весной. Времени прошло много, но коммунальщики, палец о палец не ударили, чтобы устранить неисправности, говорит Евгений Носков. Хотя всего-то и надо, что подключить нагревательный элемент к электропитанию. Тогда и лед в трубах не будет образовываться, и вода станет уходить не в квартиру, а куда ей положено.Просто взять и подключить не получится, говорят представители управляющей компании. Нагревательные элементы не исправны. Коммунальщики винят во всем застройщика. По их словам, последний не передал им необходимые документы.Представители управляющей компании рассказали, что направили в проблемный дом мастера и даже обратились в компанию, которая смогла рассказать, как работают нагревательные элементы в трубах. Но сдвинуть ситуацию с мертвой точки это не помогло.Таким образом, ситуация зашла в тупик. Нужно искать выход, поэтому представители управляющей компании заказали экспертизу, которая должна помочь решить ситуацию. На это нужно время. Евгений Носков говорит, что такое бездействие угрожает не только имуществу, но и жизни случайным прохожим.Отметим, между жильцами и управляющей компанией состоялся суд. Он встал на сторону жителей и постановил оплатить стоимость ремонта. Евгений Носков говорит, что денег так и не дождался. Представители управляющей компании утверждают, что необходимую сумму уже перевели.