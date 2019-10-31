С жителя Оричевского района удержали часть пенсии на оплату коммунальных услуг, которыми он не пользовался

К нам в редакцию обратился житель Оричевского района с просьбой помочь разобраться ситуации. С героя нашего сюжета удержали часть пенсии на оплату коммунальных услуг, которыми он не пользовался. В проблеме попыталась разобраться наша съемочная группа.В областном центре дом с земельным участком на Грибоедова, 37, когда-то принадлежал жене Александра Германовича. В основном он использовался летом как дачный вариант. После смерти жены эта собственность была разделена между родственниками супруги и Александр Германович переехал жить в Оричевский район. Спустя 11 лет дом напомнил о себе вновь. Из пенсии пенсионера Федорова был списан долг за коммунальные услуги.Наш герой собрался с мыслями и обратился в суд, где получил решение об отмене вычета. Побывал на приеме у судебных приставов, написал заявление, после чего ему должны были вернуть вычет. Но по итогу, наш герой получил письмо от судебных приставов, где было отказано в выплате. Вместе с пенсионером Федоровым мы начали искать причину отказа. Для начала отправились в "Энергосбытплюс", где после детального разбора ситуации картина начала проясняться. Оплата за коммунальные услуги производилась по абонентской книжке, которая была выписана на Александра Федорова, поэтому он и является собственником лицевого счета в системе.Нашлась и еще одна причина, почему было отказано в возврате денег. У судебных приставов не было копии решения суда, который отменил приказ о взыскании задолженности.Документы заполнены, ошибки исправлены. Теперь нашему герою осталось дождаться возврата списанной суммы.