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С жителя Оричевского района удержали часть пенсии на оплату коммунальных услуг, которыми он не пользовался

С жителя Оричевского района удержали часть пенсии на оплату коммунальных услуг, которыми он не пользовался

Сегодня, 18:04
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Михаил Конышев
С жителя Оричевского района удержали часть пенсии на оплату коммунальных услуг, которыми он не пользовался

К нам в редакцию обратился житель Оричевского района с просьбой помочь разобраться ситуации. С героя нашего сюжета удержали часть пенсии на оплату коммунальных услуг, которыми он не пользовался. В проблеме попыталась разобраться наша съемочная группа.

В областном центре дом с земельным участком на Грибоедова, 37, когда-то принадлежал жене Александра Германовича.  В основном он использовался летом как дачный вариант. После смерти жены эта собственность была разделена между родственниками супруги и Александр Германович переехал жить в Оричевский район. Спустя 11 лет дом напомнил о себе вновь. Из пенсии пенсионера Федорова был списан долг за коммунальные услуги.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ, ПЕНСИОНЕР:
«Коммунальные услуги удержаны решением суда. Меня это сильно потрясло. Причем Ленинский район, город Киров, когда я уже после смерти жены сразу уехал жить в деревню в Оричевский район, там купил дом и стал проживать там».

Наш герой собрался с мыслями и обратился в суд, где получил решение об отмене вычета. Побывал на приеме у судебных приставов, написал заявление, после чего ему должны были вернуть вычет.  Но по итогу, наш герой получил письмо от судебных приставов, где было отказано в выплате. Вместе с пенсионером Федоровым  мы начали искать причину отказа. Для начала отправились в "Энергосбытплюс", где после детального разбора ситуации  картина начала проясняться. Оплата за коммунальные услуги производилась по абонентской книжке, которая была выписана на Александра Федорова, поэтому он и является собственником лицевого счета в  системе.

ЛЮДМИЛА НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА КОМПАНИИ "ЭНЕРГОСБЫТПЛЮС":
«До 2018 года, в связи с тем, что объект является ветхим начисления по лицевому счету не производились. В июне 2018 года у нас изменился принцип расчета по объектам недвижимости. К сожалению, по этой причине возобновились начисления по данному лицевому счету».

Нашлась и еще одна причина, почему было отказано в возврате денег. У судебных приставов не было  копии решения суда, который отменил приказ о взыскании задолженности.

ПАВЕЛ САЛАНГИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ №1 ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Сейчас при поступлении определения об отмене судебного приказа Александру Германовичу мы подскажем как правильно написать заявление, и сумма исполнительского сбора будет возвращена».

Документы заполнены, ошибки исправлены. Теперь нашему герою осталось дождаться возврата списанной суммы.

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