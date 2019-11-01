В чем причина частого обращения граждан и длинных очередей в РКЦ?

В чём причина учащения обращения граждан по долговым платёжным документам и длинных очередей в Расчётно-консультационном центре?В дни после выдачи платёжных документов несколько месяцев подряд в зале РКЦ было не протолкнуться - очереди были с утра и до позднего вечера. Всё дело в том, что многим людям пришли платёжки с красным корешком, в котором обозначено, что есть непогашенный долг. И в большинстве случаев вина лежит не на потребителе ресурсов.А причина была в том, что управляющая компания «АКОР» перевела расчетные счета абонентов на обслуживание в "Расчетно-консультационный центр", не предоставив необходимую информацию. Добавим, что эту управляющую компанию на днях лишили лицензии.К единому мнению сотрудники РКЦ и общественники всё же пришли: в пиковые дни, а именно, тогда, когда жителям города приходят платёжки, сотрудники усилят работу по снятию напряженности: более качественно организуют работу, привлекут дополнительных сотрудников. Кроме этого, существуют альтернативные способы передачи данных - на электронную почту Расчётно-консультационного центра. Ещё одна из возможностей, которая исключит долгое ожидание в очередях - предварительная запись - можно позвонить в контакт-центр либо обратиться в онлайн-консультант, а далее сотрудник центра назначит удобное время.