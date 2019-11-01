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В чем причина частого обращения граждан и длинных очередей в РКЦ?

В чем причина частого обращения граждан и длинных очередей в РКЦ?

Сегодня, 10:59
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Альбина Самигуллина
В чем причина частого обращения граждан и длинных очередей в РКЦ?


В чём причина учащения обращения граждан по долговым платёжным документам и длинных очередей в Расчётно-консультационном центре?

В дни после выдачи платёжных документов несколько месяцев подряд в зале РКЦ было не протолкнуться - очереди были с утра и до позднего вечера. Всё дело в том, что многим людям пришли платёжки с красным корешком, в котором обозначено, что есть непогашенный долг. И в большинстве случаев вина лежит не на потребителе ресурсов.

ОЛЬГА КОЛЕСНИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РОООО "СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ" ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Неделю тому назад здесь была, яблоку было негде упасть, тоже стояла, постояла полчаса, развернулась и ушла».

А причина была в том, что управляющая компания «АКОР» перевела расчетные счета абонентов на обслуживание в "Расчетно-консультационный центр", не предоставив необходимую информацию. Добавим, что эту управляющую компанию на днях лишили лицензии.

НАДЕЖДА ДОКИНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РАСЧЕТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»:
«И сейчас мы вынуждены, к сожалению нашему тоже, через обращения граждан подтверждения вот этих внесённых оплат в тот расчётный центр собирать через очный приём».

К единому мнению сотрудники РКЦ и общественники всё же пришли: в пиковые дни, а именно, тогда, когда жителям города приходят платёжки, сотрудники усилят работу по снятию напряженности: более качественно организуют работу, привлекут дополнительных сотрудников. Кроме этого, существуют альтернативные способы передачи данных - на электронную почту Расчётно-консультационного центра. Ещё одна из возможностей, которая исключит долгое ожидание в очередях - предварительная запись - можно позвонить в контакт-центр либо обратиться в онлайн-консультант, а далее сотрудник центра назначит удобное время.

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