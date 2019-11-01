Жильцы дома на улице Ломоносова после капремонта не узнали свой подвал

Деньги вкладывают, а трубы текут. Жильцы дома на улице Ломоносова, 31 после капремонта не узнали свой подвал. В чем причина протечки трубы и кто будет её устранять?Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения был сделан в этом доме на Ломоносова, 31 в 2016 году. После окончания работ жильцы остались недовольны - в подвале работники оставили мусор, новые трубы соединили ржавыми узлами, а нижняя труба горячей воды стала подтекать в нескольких местах.Пообщаться с жильцами дома пришли представители управляющей компании, фонда капитального ремонта и общественной палаты.Как выяснилось в проект по замене труб холодного и горячего водоснабжения эта труба не входила, как и распределительный узел, который проектировщики не включили в смету, так как он на тот момент был в хорошем состоянии.Чья же труба течет в подвале точно не смог сказать никто из присутствующих. По этому поводу даже возникла дискуссия - одни утверждали, что труба на балансе КТК, другие, что за нее отвечает Управляющая компания.Как прокомментировал представитель фонда капремонта проблему можно было устранить раньше, если бы жильцы обратились в фонд. Люди были не в курсе, где чья зона ответственности. В свою очередь общественники заметили, что дому в целом повезло. Несмотря на недочеты по программе капремонта были заменены трубы, крыша, электроснабжение, заканчиваются работы по замене системы отопления. Общая сумма, вложенная в дом более 4 млн рублей.