Жильцы дома на улице Ломоносова после капремонта не узнали свой подвал

Деньги вкладывают, а трубы текут. Жильцы дома на улице Ломоносова, 31 после капремонта не узнали свой подвал. В чем причина протечки трубы и кто будет её устранять?
Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения был сделан в этом доме на Ломоносова, 31 в 2016 году. После окончания работ жильцы остались недовольны - в подвале работники оставили мусор, новые трубы соединили ржавыми узлами, а нижняя труба горячей воды стала подтекать в нескольких местах.
НАТАЛЬЯ ХАРЮШИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО УЛ.ЛОМОНОСОВА, 31:
«К стене не прикреплена, болтается, стоит на трубе, которая стоит на кирпичах и течет. Вся система на дырявой трубе».
Пообщаться с жильцами дома пришли представители управляющей компании, фонда капитального ремонта и общественной палаты.
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ, ИНЖЕНЕР УК:
«Как вы видели внизу идет труба горячего водоснабжения. Как утверждают жильцы в проекте она была заложена, но работ не производилось. Якобы с жильцов взяли плату, а трубу не заменили. Там множество свищей, она не закреплена».
Как выяснилось в проект по замене труб холодного и горячего водоснабжения эта труба не входила, как и распределительный узел, который проектировщики не включили в смету, так как он на тот момент был в хорошем состоянии.
МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По поводу ржавых труб, которые под ногами - это магистральные трубы, и они не относятся к общедомовому имуществу, поэтому не входят в проект».
Чья же труба течет в подвале точно не смог сказать никто из присутствующих. По этому поводу даже возникла дискуссия - одни утверждали, что труба на балансе КТК, другие, что за нее отвечает Управляющая компания.
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ, ИНЖЕНЕР УК:
«Сейчас мы выясним, чья зона ответственности. Если это наша, то действительно мы будем ремонтировать».
Как прокомментировал представитель фонда капремонта проблему можно было устранить раньше, если бы жильцы обратились в фонд. Люди были не в курсе, где чья зона ответственности. В свою очередь общественники заметили, что дому в целом повезло. Несмотря на недочеты по программе капремонта были заменены трубы, крыша, электроснабжение, заканчиваются работы по замене системы отопления. Общая сумма, вложенная в дом более 4 млн рублей.