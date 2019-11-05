Кировчане о работе коммунальных служб в сложных погодных условиях

В выходные на Вятке в районе Кирова можно было наблюдать типичное для предзимья явление - начался ледостав: по реке пошли снежно-ледовые глыбы. Что касается погоды, то из зимы мы вновь вернулись в слякотную осень. Сегодня, как и в пятницу после переохлажденного дождя, на автотрассах и тротуарах образовался гололед.Снежный и ледовый апокалипсис начался еще накануне вечером, в сети появилось видео, как фуры шлифуют дорогу на улице Ленина, не могут подняться в гору - гололед. К утру автотрассы обработали реагентами и там ситуация стала более- менее нормальной, но тротуары как были, так и остались - местом повышенной опасности.Нельзя сказать, что город совсем не убирается: видно и дворников, и спецтехнику, но все равно остаются по каким-то причинам не посыпаны песком большие участки, и это вызывает соответствующую реакцию.7 ноября на дорогах региона произошло 41 ДТП, еще в 8 автомобильных авариях один человек погиб и восемь получили травмы.Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть предельно внимательными на опасных дорожных участках. Также рекомендуется соблюдать скоростной режим. А вот пешеходам можно лишь пожелать набраться терпения, и ходить по улицам как можно аккуратней. К выходным снова обещают оттепель и лед растает.