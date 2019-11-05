Потоп в подъезде дома по улице Воровского №76-В

На днях погода бушевала и не щадила никого. В доме №76-В по улице Воровского затопило первый этаж подъезда почти полностью.
Проблема появилась тогда, когда поблизости начали строить новые дома, реконструировать дороги, и вместо того, чтобы создать новые ливнёвки - происходило всё наоборот - закрывали даже старые, и единственная ливневая канализация в радиусе нескольких домов, в том числе, и двух школ, осталась у пострадавшего дома. И в дни, когда выпадают обильные осадки, подъезды дома затопляются.
ЛЮДМИЛА НОВИЦКАЯ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №76В ПО УЛИЦЕ ВОРОВСКОГО:
«К нам вся вода вот сюда стекает, колодец у нас закрыт, если бы колодец был открыт у нас, он рабочий был бы, не засорен, та бы вода у нас благополучно туда бы вся сливалась, раз вода не сливается в колодец, у нас вся вода вот сюда вот, вот, смотрите, прямо у дома - это всё лёд, нам пришлось все отдушины подвала залить цементом, потому что вода начинала у нас сливаться туда».
Но после обильных осадков вода забралась даже в подвал. А в сам подъезд зайти без высоких резиновых сапог было невозможно.
ЛЮДМИЛА НОВИЦКАЯ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №76В ПО УЛИЦЕ ВОРОВСКОГО:
«У нас даже дети вчера из школы пришли, они стояли, они боялись, не могли домой зайти».
Сам дом практически полностью окружен водой, с одной стороны дома образовалось целое озеро несмотря на то, что там работает ливнёвка. У жителей из-за затопления подвала появились другие проблемы: в квартирах нижних этажей на стенах появляется плесень, навесные потолки начинают пузыриться.
ЛЮДМИЛА НОВИЦКАЯ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №76В ПО УЛИЦЕ ВОРОВСКОГО:
«У нас влажно, у нас комары летают до декабря-месяца, даже никакие фумигаторы - ничего с этим не справляется, мы все искусанные ходим».
- Комары! Даже вчера меня кусал, они всю жизнь живут в этом подвале, эти комары. Я на пятом, так вонь до меня не доходит, до нас не доходит вонь, я не знаю, как первые этажи, чем дышат.
В минусовые температуры всё покрыто льдом, но, когда всё начнёт таять, озеро снова хлынет в подъезды.