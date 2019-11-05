Потоп в подъезде дома по улице Воровского №76-В

На днях погода бушевала и не щадила никого. В доме №76-В по улице Воровского затопило первый этаж подъезда почти полностью.Проблема появилась тогда, когда поблизости начали строить новые дома, реконструировать дороги, и вместо того, чтобы создать новые ливнёвки - происходило всё наоборот - закрывали даже старые, и единственная ливневая канализация в радиусе нескольких домов, в том числе, и двух школ, осталась у пострадавшего дома. И в дни, когда выпадают обильные осадки, подъезды дома затопляются.Но после обильных осадков вода забралась даже в подвал. А в сам подъезд зайти без высоких резиновых сапог было невозможно.Сам дом практически полностью окружен водой, с одной стороны дома образовалось целое озеро несмотря на то, что там работает ливнёвка. У жителей из-за затопления подвала появились другие проблемы: в квартирах нижних этажей на стенах появляется плесень, навесные потолки начинают пузыриться.В минусовые температуры всё покрыто льдом, но, когда всё начнёт таять, озеро снова хлынет в подъезды.