Прямой эфир
05 ноя 12:03 Кировчане примут участие в «Параде памяти» в Самаре 07 ноя 17:51 Жильцы дома на улице Ломоносова после капремонта не узнали свой подвал 05 ноя 08:46 В молодёжной команде «Олимпия» произошли кадровые изменения. 09 ноя 16:32 В Даровском районе вертолет санавиации нашел пропавшие понтонные мосты. 08 ноя 11:01 Презентация нового гидравлического крана на Машзаводе 1 мая 07 ноя 17:49 Жители Мурашей не могут дождаться переселения 05 ноя 15:49 Юная кировчанка вернулась с призовым местом конкурса "Хрустальные звёздочки" 07 ноя 17:45 Кировские дороги и тротуары превратились в реки 08 ноя 10:58 Погода устроила кировчанам настоящее испытание 07 ноя 10:54 Вместо благоустроенной детской площадки перепаханное поле в поселке Октябрьском Мурашинского района
$
63,91
70,48
11 ноября 18:23
11 ноя 18:04 В Кирове выступили сильнейшие гиревики области 11 ноя 18:02 Киров готовится к соревнованиям по ледолазанию 11 ноя 16:04 Юниорская команда «Олимпия» порадовала болельщиков двумя домашними победами. 11 ноя 15:06 В Кирове наградили победителей областной фотопремии "Вятский объектив" 11 ноя 12:33 В Кирове прошел открытый Чемпионат по прыжкам на батуте в дисциплине "акробатическая дорожка" 11 ноя 11:34 Госдума рассматривает законопроект о возвращении вытрезвителей 11 ноя 11:09 В администрации Кирова состоялись общественные слушания по бюджету на 2020 год 11 ноя 11:07 Потоп в подъезде дома по улице Воровского №76-В 11 ноя 11:05 Кировчане о работе коммунальных служб в сложных погодных условиях 09 ноя 16:32 В Даровском районе вертолет санавиации нашел пропавшие понтонные мосты.
Потоп в подъезде дома по улице Воровского №76-В

Потоп в подъезде дома по улице Воровского №76-В

Сегодня, 11:07
146
Альбина Самигуллина
Потоп в подъезде дома по улице Воровского №76-В


На днях погода бушевала и не щадила никого. В доме №76-В по улице Воровского затопило первый этаж подъезда почти полностью.

Проблема появилась тогда, когда поблизости начали строить новые дома, реконструировать дороги, и вместо того, чтобы создать новые ливнёвки - происходило всё наоборот - закрывали даже старые, и единственная ливневая канализация в радиусе нескольких домов, в том числе, и двух школ, осталась у пострадавшего дома. И в дни, когда выпадают обильные осадки, подъезды дома затопляются.

ЛЮДМИЛА НОВИЦКАЯ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №76В ПО УЛИЦЕ ВОРОВСКОГО:
«К нам вся вода вот сюда стекает, колодец у нас закрыт, если бы колодец был открыт у нас, он рабочий был бы, не засорен, та бы вода у нас благополучно туда бы вся сливалась, раз вода не сливается в колодец, у нас вся вода вот сюда вот, вот, смотрите, прямо у дома - это всё лёд, нам пришлось все отдушины подвала залить цементом, потому что вода начинала у нас сливаться туда».

Но после обильных осадков вода забралась даже в подвал. А в сам подъезд зайти без высоких резиновых сапог было невозможно.

ЛЮДМИЛА НОВИЦКАЯ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №76В ПО УЛИЦЕ ВОРОВСКОГО:
«У нас даже дети вчера из школы пришли, они стояли, они боялись, не могли домой зайти».

Сам дом практически полностью окружен водой, с одной стороны дома образовалось целое озеро несмотря на то, что там работает ливнёвка. У жителей из-за затопления подвала появились другие проблемы: в квартирах нижних этажей на стенах появляется плесень, навесные потолки начинают пузыриться.

ЛЮДМИЛА НОВИЦКАЯ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №76В ПО УЛИЦЕ ВОРОВСКОГО:
«У нас влажно, у нас комары летают до декабря-месяца, даже никакие фумигаторы - ничего с этим не справляется, мы все искусанные ходим».

- Комары! Даже вчера меня кусал, они всю жизнь живут в этом подвале, эти комары. Я на пятом, так вонь до меня не доходит, до нас не доходит вонь, я не знаю, как первые этажи, чем дышат.

В минусовые температуры всё покрыто льдом, но, когда всё начнёт таять, озеро снова хлынет в подъезды.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама