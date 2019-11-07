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Состояние дороги на улице Торфяной в мкр. Озерки беспокоит жителей уже много лет

Состояние дороги на улице Торфяной в мкр. Озерки беспокоит жителей уже много лет

Вчера, 18:07
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Альбина Самигуллина
Состояние дороги на улице Торфяной в мкр. Озерки беспокоит жителей уже много лет


Состояние дороги на улице Торфяной в микрорайоне Озерки беспокоит жителей уже много лет. Передвигаться по ней практически невозможно. О проблеме и её возможных решениях - Альбина Самигуллина.

Дорога, с одной стороны которой частный сектор, с другой строящиеся дома, не ремонтировалась давно. Многим местным жителям приходится ходить до остановки по проезжей части, о пешеходных дорожках и речи не идёт.

СВЕТЛАНА КУШКОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №32 ПО УЛИЦЕ ТОРФЯНОЙ:
«Когда погодные условия — вот, например, дожди, гололёд, ходить невозможно, ходить просто невозможно. То есть я шла с работы, вот, говорю, два дня назад, был сильный гололёд, всё замёрзшее, машины в два потока идут, и, просто-напросто, под машину попадёшь и всё».



ГАЛИНА ЗАБОЛОТСКАЯ, ЖИТЕЛЬ МКР. ОЗЕРКИ:
«Весной, осенью вот такая грязь у нас, лужи, что ни пройти - скачешь как заяц по этим промежуткам».

Раньше ямы на дорогах засыпали галькой и разравнивали трактором, но это помогает ненадолго.

СВЕТЛАНА КУШКОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №32 ПО УЛИЦЕ ТОРФЯНОЙ:
«В этом году заваливали один раз, хватило буквально дня на 4 может, и опять ямы».
 
Светлана Кушкова обращалась в администрацию города дважды - но ответа никакого. Кроме неудовлетворительного состояния дороги жителей также беспокоит отсутствие освещения по пути домой. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, проблема вскоре будет решена - в рамках программы стимулирования жилищного строительства реконструкция улицы Торфяной запланирована на 2020 год, в ремонт вложат более 53 миллионов рублей.
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