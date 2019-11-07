Состояние дороги на улице Торфяной в мкр. Озерки беспокоит жителей уже много лет

Состояние дороги на улице Торфяной в микрорайоне Озерки беспокоит жителей уже много лет. Передвигаться по ней практически невозможно. О проблеме и её возможных решениях - Альбина Самигуллина.Дорога, с одной стороны которой частный сектор, с другой строящиеся дома, не ремонтировалась давно. Многим местным жителям приходится ходить до остановки по проезжей части, о пешеходных дорожках и речи не идёт.Раньше ямы на дорогах засыпали галькой и разравнивали трактором, но это помогает ненадолго.Светлана Кушкова обращалась в администрацию города дважды - но ответа никакого. Кроме неудовлетворительного состояния дороги жителей также беспокоит отсутствие освещения по пути домой. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, проблема вскоре будет решена - в рамках программы стимулирования жилищного строительства реконструкция улицы Торфяной запланирована на 2020 год, в ремонт вложат более 53 миллионов рублей.