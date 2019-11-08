В поселке Светлом местные жители уже месяц живут без воды

Прожить почти месяц без водопровода, не утонуть в луже по пути в школу и не сломать ноги на улице без освещения - таковы грустные реалии жителей поселка Светлого Котельнического района. Жизнь не НА грани социальной катастрофы, а ЗА её гранью увидел Иван Швецов.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вот уже больше 3 недель в посёлке Светлом проблемы с водоснабжением. Единственный источник воды - водонапорная башня, люди приходят сюда с утра, занимают очередь и никакой конкретной информации о том, когда будет вода, власти не дают».
Дорог тоже нет, воду приходится возить на самодельных тележках, переделанных из старых детских колясок, но и они не справляются с повышенными нагрузками. У Тамары Коробовой вот-вот отвалится колесо - как тогда принести воды, чтобы приготовить еду, помыть посуду, постирать?
ТАМАРА КОРОБОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. СВЕТЛЫЙ:
«Куда деваться, так и ходим все ходим за водой. Что делать то сейчас, нам никто не принесет. Вот, девки уже по второму разу пришли».
Главная улица поселка - вся в воронках, как после бомбёжки, валяются пластиковые трубы, местные жители говорят, что у них раньше работали какие-то люди, занимались водопроводом.
АЛЕКСЕЙ ШАБАЛИН, ЖИТЕЛЬ П. СВЕТЛЫЙ:
«Экскаватор у них сегодня сломался, нечем ремонтировать. Воды сказали не будет до нового года. Глава администрации в отпуск ушла из-за этого, видимо».
Мы попытались поговорить с теми, кто сидит в администрации Светлого - трудно сказать, кто руководит поселком, глава в отпуске замов как таковых нет.
ГАЛИНА КИРЕЙКОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕТЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Почему проблемы, у нас проблем нету. Мы вступили в программу и сейчас у нас идет замена водопроводной сети».
Любые ремонтные работы, в особенности в городской черте, представляют прямую угрозу безопасности граждан. В Светлом при замене труб никаких ограждений, знаков безопасности, защитных конструкций, нет.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Прямо напротив средней общеобразовательной школы рабочие разрыли котлован. Он практически никак не огорожен. Есть реальный риск для жизни детей. Никаких признаков строительных работ нет, а воды как не было, так и нет».
В поселке с наступлением вечера темно, нет ни одного работающего фонаря. И яма посреди главной улицы становится вдвойне опасна. Как нам пообещали в городской администрации, котлован у школы будет сегодня же огорожен в соответствии с ГОСТом. А воду дадут к концу недели. Мы будем следить за развитием событий.