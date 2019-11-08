В поселке Светлом местные жители уже месяц живут без воды

Прожить почти месяц без водопровода, не утонуть в луже по пути в школу и не сломать ноги на улице без освещения - таковы грустные реалии жителей поселка Светлого Котельнического района. Жизнь не НА грани социальной катастрофы, а ЗА её гранью увидел Иван Швецов.Дорог тоже нет, воду приходится возить на самодельных тележках, переделанных из старых детских колясок, но и они не справляются с повышенными нагрузками. У Тамары Коробовой вот-вот отвалится колесо - как тогда принести воды, чтобы приготовить еду, помыть посуду, постирать?Главная улица поселка - вся в воронках, как после бомбёжки, валяются пластиковые трубы, местные жители говорят, что у них раньше работали какие-то люди, занимались водопроводом.Мы попытались поговорить с теми, кто сидит в администрации Светлого - трудно сказать, кто руководит поселком, глава в отпуске замов как таковых нет.Любые ремонтные работы, в особенности в городской черте, представляют прямую угрозу безопасности граждан. В Светлом при замене труб никаких ограждений, знаков безопасности, защитных конструкций, нет.В поселке с наступлением вечера темно, нет ни одного работающего фонаря. И яма посреди главной улицы становится вдвойне опасна. Как нам пообещали в городской администрации, котлован у школы будет сегодня же огорожен в соответствии с ГОСТом. А воду дадут к концу недели. Мы будем следить за развитием событий.