Прямой эфир
09 ноя 16:32 В Даровском районе вертолет санавиации нашел пропавшие понтонные мосты. 08 ноя 11:01 Презентация нового гидравлического крана на Машзаводе 1 мая 08 ноя 10:58 Погода устроила кировчанам настоящее испытание 11 ноя 16:04 Юниорская команда «Олимпия» порадовала болельщиков двумя домашними победами. 08 ноя 18:00 Юные футболисты из Кирова показали характер на всероссийском турнире по футболу в Перми 08 ноя 15:10 В Кирове прошел турнир по бильярду среди сотрудников ОВД 08 ноя 17:50 Жильцы "дома-призрака" по улице Щорса 127-к ищут выход из ситуации 08 ноя 17:58 В домах и квартирах ветеранов ВОВ проводят бесплатный ремонт 11 ноя 19:16 МХК «Олимпия» второй месяц без побед. 08 ноя 09:30 В Кирове впервые набирают детскую команду по следж-хоккею
$
64,21
70,68
14 ноября 23:13
14 ноя 17:45 В Кирове прошел творческий конкурс для слабовидящих 14 ноя 17:44 В день борьбы с диабетом кировчане смогли бесплатно проверить уровень сахара в крови 14 ноя 15:25 В Кочуровском парке Кирова "ливневку" сделали, но вода всё равно идет своим путем 14 ноя 12:21 В "Быстрице" пловцы от 10 до 14 лет вступили в борьбу за награды областного Первенства 14 ноя 12:13 В музее Воинской славы открылась выставка, посвящённая нашим землякам - героям Советского Союза 14 ноя 12:05 В Кирове отменят часть общественных маршрутов 14 ноя 11:14 В поселке Светлом местные жители уже месяц живут без воды 13 ноя 18:10 Профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа УФСИН 13 ноя 18:07 Состояние дороги на улице Торфяной в мкр. Озерки беспокоит жителей уже много лет 13 ноя 15:08 В Кирове наградили победителей конкурсов ТОСов и центров местных инициатив
В Кочуровском парке Кирова "ливневку" сделали, но вода всё равно идет своим путем

В Кочуровском парке Кирова "ливневку" сделали, но вода всё равно идет своим путем

Сегодня, 15:25
156
Михаил Конышев
В Кочуровском парке Кирова


Что происходит с благоустройством Кочуровского парка, и с какими трудностями сталкиваются пешеходы в подземном переходе на площади Маршала Конева?

Благоустройство Кочуровского парка ведется с 2017 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».  Этой осенью в парке проведены работы по устройству "ливнёвки". Но после обильных осадков видно, что вода стекала не по лоткам, а рядом с ними, унося с собой верхний слой земли. Уже несколько дней в парке работает бригада, которая отдалбливает замёрзшую землю с пешеходных дорожек и водопропускных лотков.

МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Парк - это место отдыха и прогулок. Но как говориться, гулять можно, но очень осторожно. Кругом на дорожках наледь и снег».

Ответственным лицам стоило бы на это обратить внимание. Еще одна проблема, которая так и остается без внимания находится рядом с Кочуровским парком.

МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это подземный пешеходный переход на площади Маршала Конева. После обильных осадков он был подтоплен. Проблему решили исправить с помощью строительных поддонов. Правда ходить по ним очень н удобно».

- Удобно ли вам такое передвижение? Очень неудобно. И давно вот это? Уже, примерно, две недели так ходим.
- Я вон там оступился, там дыра. Конечно, не удобно.
- Не совсем правильно. Наверное, надо принять меры какие-то необходимо.

Стоит добавить, что освещает этот нелегкий путь всего два светильника, от которых толку не так много. Ясно одно: ходить по такому настилу кировчанам неудобно.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама