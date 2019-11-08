В Кочуровском парке Кирова "ливневку" сделали, но вода всё равно идет своим путем

Что происходит с благоустройством Кочуровского парка, и с какими трудностями сталкиваются пешеходы в подземном переходе на площади Маршала Конева?Благоустройство Кочуровского парка ведется с 2017 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этой осенью в парке проведены работы по устройству "ливнёвки". Но после обильных осадков видно, что вода стекала не по лоткам, а рядом с ними, унося с собой верхний слой земли. Уже несколько дней в парке работает бригада, которая отдалбливает замёрзшую землю с пешеходных дорожек и водопропускных лотков.Ответственным лицам стоило бы на это обратить внимание. Еще одна проблема, которая так и остается без внимания находится рядом с Кочуровским парком.Стоит добавить, что освещает этот нелегкий путь всего два светильника, от которых толку не так много. Ясно одно: ходить по такому настилу кировчанам неудобно.