В Кочуровском парке Кирова "ливневку" сделали, но вода всё равно идет своим путем

Что происходит с благоустройством Кочуровского парка, и с какими трудностями сталкиваются пешеходы в подземном переходе на площади Маршала Конева?
Благоустройство Кочуровского парка ведется с 2017 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этой осенью в парке проведены работы по устройству "ливнёвки". Но после обильных осадков видно, что вода стекала не по лоткам, а рядом с ними, унося с собой верхний слой земли. Уже несколько дней в парке работает бригада, которая отдалбливает замёрзшую землю с пешеходных дорожек и водопропускных лотков.
МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Парк - это место отдыха и прогулок. Но как говориться, гулять можно, но очень осторожно. Кругом на дорожках наледь и снег».
Ответственным лицам стоило бы на это обратить внимание. Еще одна проблема, которая так и остается без внимания находится рядом с Кочуровским парком.
МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это подземный пешеходный переход на площади Маршала Конева. После обильных осадков он был подтоплен. Проблему решили исправить с помощью строительных поддонов. Правда ходить по ним очень н удобно».
- Удобно ли вам такое передвижение? Очень неудобно. И давно вот это? Уже, примерно, две недели так ходим.
- Я вон там оступился, там дыра. Конечно, не удобно.
- Не совсем правильно. Наверное, надо принять меры какие-то необходимо.
Стоит добавить, что освещает этот нелегкий путь всего два светильника, от которых толку не так много. Ясно одно: ходить по такому настилу кировчанам неудобно.