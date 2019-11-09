Жители Котельнича считают, что УК необоснованно завышают стоимость своих услуг

Жители Котельнича считают, что Управляющие Компании необоснованно завышают стоимость своих услуг. Попытки добиться справедливости пока ни к чему не приводят.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вот типичный силовой щит. Для его осмотра управляющей компании нужно почти 7 часов, хотя на самом деле - чтобы открыть дверцу и оценить состояние щитка, даже с учётом дороги, хватит одного часа».
Проверка одного силового щитка обходится жильцам дома в 1900 рублей, ровно столько стоит 6 часов 58 минут труда коммунальщиков. Выгода от накручивания стоимости услуг очевидна, поскольку она имеет мультипликативный эффект: Домов в городе сотни.
К проблеме подключились активисты Общероссийского Народного Фронта, поскольку налицо явная несправедливость и нарушение прав котельничан.
В жилищное законодательство от 22 марта 2018 года внесены изменения, согласно которым Управляющие Компании обязаны выдавать экономическое обоснование расходов для проведения тех или иных работ.
ТАМАРА НАЗАРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«И можно по любому виду работ это сказать. В содержании УК у них указана подрядная организация РКЦ, которая никакого отношения к УК не имеет, это другая организация, она должна идти отдельной строкой. УК выгодно включить ее туда, накрутив прибыль на содержание расчетного центра, а потом на эту сумму накрутить еще свою прибыль».
На 2020 год жильцы домов получили перечень работ и услуг, а также стоимость расходов, в том числе и на один квадратный метр. А обоснования, откуда взялись эти цены, нет.
ВАЛЕРИЙ СКУРИХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА НА ЧАПАЕВА, 35:
«С 2015 по 2019 год расходы на само Управление, то есть на зарплаты бухгалтерам, инженерам, у нашей Управляющей компании выросли на 48%, ну куда это годится?!».
К расследованию ситуации подключились активисты ОНФ, если факт накручивания цен и необоснованного роста стоимости услуг Управляющих Компаний подтвердится, в отношении нарушителей будут приняты все меры реагирования, предусмотренные законодательством.