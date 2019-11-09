Жители Котельнича считают, что УК необоснованно завышают стоимость своих услуг

Жители Котельнича считают, что Управляющие Компании необоснованно завышают стоимость своих услуг. Попытки добиться справедливости пока ни к чему не приводят.Проверка одного силового щитка обходится жильцам дома в 1900 рублей, ровно столько стоит 6 часов 58 минут труда коммунальщиков. Выгода от накручивания стоимости услуг очевидна, поскольку она имеет мультипликативный эффект: Домов в городе сотни.К проблеме подключились активисты Общероссийского Народного Фронта, поскольку налицо явная несправедливость и нарушение прав котельничан.В жилищное законодательство от 22 марта 2018 года внесены изменения, согласно которым Управляющие Компании обязаны выдавать экономическое обоснование расходов для проведения тех или иных работ.На 2020 год жильцы домов получили перечень работ и услуг, а также стоимость расходов, в том числе и на один квадратный метр. А обоснования, откуда взялись эти цены, нет.К расследованию ситуации подключились активисты ОНФ, если факт накручивания цен и необоснованного роста стоимости услуг Управляющих Компаний подтвердится, в отношении нарушителей будут приняты все меры реагирования, предусмотренные законодательством.