Проблема с ливневой канализацией на Воровского 76 "в"

Почему многие городские ливневки не имеют хозяина и к каким проблемам это приводит, можно увидеть на примере одного из домов по улице Воровского. В ситуации разбирались активисты ОНФ и Иван Швецов.Это видео прислали нам жильцы дома на улице Воровского 76"в". Зона подтопления находится в самом центре города Кирова. Людям не повезло - их дом в низине. Но в 70-е годы, когда строили эти пятиэтажки, и вплоть до недавнего времени, была и ливневая канализация. Специалисты по благоустройству дворов недавно закатали ее в асфальт. И теперь прямо в подъезде можно запускать кораблики после каждого большого дождя или в межсезонье.Для того, чтобы решить проблему жильцы дома обратились в Общероссийский Народный Фронт. Там сразу выехали на место стихийного бедствия. У людей появилась надежда, что их услышат.Добавим, что проблема хорошо известна прокуратуре, точно в таком же положении находятся многие ливневые канализации, например на Юго-Западе. Внутриквартальные ливневки, по сути, не имеют хозяина, а на обслуживание их у организаций нет денег. После вмешательства общественников и реакции прокуратуры слово будет за городской администрацией. Мы будем следить за развитием событий.