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Проблема с ливневой канализацией на Воровского 76 "в"

Проблема с ливневой канализацией на Воровского 76 "в"

Вчера, 10:59
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Иван Швецов
Проблема с ливневой канализацией на Воровского 76


Почему многие городские ливневки не имеют хозяина и к каким проблемам   это приводит, можно увидеть на примере одного из домов по улице Воровского. В ситуации разбирались активисты ОНФ и Иван Швецов.

Это видео прислали нам жильцы дома на улице Воровского 76"в". Зона подтопления находится в самом центре города Кирова. Людям не повезло - их дом в низине. Но в 70-е годы, когда строили эти пятиэтажки, и вплоть до недавнего времени, была и ливневая канализация. Специалисты по благоустройству дворов недавно закатали ее в асфальт.   И теперь прямо в подъезде можно запускать кораблики после каждого большого дождя или в межсезонье.

ГАЛИНА НОВИЦКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА ВОРОВСКОГО 76 "В":
«Нас затапливает каждую весну и осень. Строили нам дорогу и закатали ливнёвку».

- Она не уходит зиму, осень и всегда там эти комары, меня вчера комар искусал. Я на пятом этаже живу, так хоть вони не чувствую.

Для того, чтобы решить проблему жильцы дома обратились в Общероссийский Народный Фронт. Там сразу выехали на место стихийного бедствия. У людей появилась надежда, что их услышат.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Мы подготовил обращение в прокуратуру, мы считаем, что ливневка, которая сейчас не обслуживается должна перейти в муниципальную собственность».

Добавим, что проблема хорошо известна прокуратуре, точно в таком же положении находятся многие ливневые канализации, например на Юго-Западе.  Внутриквартальные ливневки, по сути, не имеют хозяина, а на обслуживание их у организаций нет денег. После вмешательства общественников и реакции прокуратуры слово будет за городской администрацией. Мы будем следить за развитием событий.
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