Активисты ОНФ продолжают следить за ситуацией с водоснабжением в поселке Светлом

Члены регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта продолжают следить за ситуацией с водоснабжением в поселке Светлый.
Активисты Общероссийского народного фронта в Кировской области направили главе Котельничского района обращение с просьбой ускорить ремонт системы водоснабжения в поселке Светлый, жители которого почти месяц живут без воды, а также проконтролировать оповещение населения о ее подвозе. Несмотря на внимание к теме со стороны прессы и общественников, пока ситуация практически не меняется. Сейчас без воды стоит даже местная школа, спасает только то, что идут осенние каникулы - иначе пришлось бы переводить детей на домашнее обучение.
ВАЛЕРИЯ ЧЕРЕМИСИНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Люди, в том числе пожилые вынуждены ходить на водонапорную башню, чтобы принести воды в ведрах, как 100 лет назад. Думаю, мы будем подключать прокуратуру, потому что за последнее время никакой внятной реакции от властей не последовало».
Сегодня нам удалось получить свежие фотографии котлована, который строители вырыли у школы. Его так и не огородили в соответствии с ГОСТом, хотя нам в поселковой администрации пообещали сделать это еще на прошлой неделе. Риск падения детей в яму с водой - совершенно реальный. Но руководство поселка это, судя по всему, волнует мало. Добавим, что сейчас что без воды остаются около 700 человек. Сельчане рассказали, что проблемы с водоснабжением в Светлом регулярно случались и раньше, поэтому в этом году люди решили собрать деньги и отремонтировать систему водоснабжения по проекту поддержки местных инициатив. Однако оказалось, что к тому моменту, когда работы должны были быть завершены – 14 октября 2019 г. – они еще даже не начались. Теперь ни местная администрация, ни представители подрядчика сроков окончания работ не называют.