Активисты ОНФ продолжают следить за ситуацией с водоснабжением в поселке Светлом

Члены регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта продолжают следить за ситуацией с водоснабжением в поселке Светлый.Активисты Общероссийского народного фронта в Кировской области направили главе Котельничского района обращение с просьбой ускорить ремонт системы водоснабжения в поселке Светлый, жители которого почти месяц живут без воды, а также проконтролировать оповещение населения о ее подвозе. Несмотря на внимание к теме со стороны прессы и общественников, пока ситуация практически не меняется. Сейчас без воды стоит даже местная школа, спасает только то, что идут осенние каникулы - иначе пришлось бы переводить детей на домашнее обучение.Сегодня нам удалось получить свежие фотографии котлована, который строители вырыли у школы. Его так и не огородили в соответствии с ГОСТом, хотя нам в поселковой администрации пообещали сделать это еще на прошлой неделе. Риск падения детей в яму с водой - совершенно реальный. Но руководство поселка это, судя по всему, волнует мало. Добавим, что сейчас что без воды остаются около 700 человек. Сельчане рассказали, что проблемы с водоснабжением в Светлом регулярно случались и раньше, поэтому в этом году люди решили собрать деньги и отремонтировать систему водоснабжения по проекту поддержки местных инициатив. Однако оказалось, что к тому моменту, когда работы должны были быть завершены – 14 октября 2019 г. – они еще даже не начались. Теперь ни местная администрация, ни представители подрядчика сроков окончания работ не называют.