Кировские коммунальщики вышли на борьбу с гололедицей. Тротуары на улицах города посыпают специальной смесью. Но, несмотря на старания дорожников - результатами работ довольны не все жители.
Сотрудники гордормостстроя посыпают смесью дорогу на остановке на Октябрьском проспекте. С наступлением морозов работы стало много, поэтому ежедневно на борьбу с гололёдом выходят около 70 рабочих. Посыпать нужно все тротуары на улицах города.
МАКСИМ ЕГОРОВ, ПРОРАБ ГДМС:
«Мы сейчас используем галит марки А для борьбы с гололедностью. каждый день высыпаем порядка 40 тонн, когда снегопады пиковые- доходит до 3-4 циклов, это порядка 100-120 тонн мы высыпаем за сутки».
И это только в одной трети города, за которую отвечает Гордормостстрой. В состав галита типа А входит соль, но по словам сотрудников компании, она не вредит - ни лапам животных, ни обуви людей. Зато в борьбе с гололёдом смесь считается незаменимой. Но у жителей Кирова к качеству работ остаются вопросы.
- Посыпать надо чаще и везде, потому что вот так местами посыпают, местами не посыпают, ходить можно, можно и упасть, конечно, но можно и ходить.
- Пока нормально, хорошо.
- Не скользко?
- Не скользко. Я иду нормально.
- Очень скользко. Допустим, можно даже упасть. Я сейчас шла и чуть не упала.
Готовятся в Гордормостстрое и к предстоящим снегопадам. Снег формируют в валы и вывозят на свалки, которые находятся недалеко от города.
МАКСИМ ИГОРОВ, ПРОРАБ ГДМС:
«Проблем нет с нехваткой свалок, есть проблемы с машинами, которые оставляют жители нашего города. они мешают как снеговывозке, так и не уборке снега».
Чаще всего заставлены проезжие части на улице Труда, Ленина и Карла Либкнехта. Коммунальщики просят владельцев убирать свои автомобили, чтобы у рабочих была возможность для необходимого маневра.