Кировские коммунальщики вышли на борьбу с гололедицей. Тротуары на улицах города посыпают специальной смесью. Но, несмотря на старания дорожников - результатами работ довольны не все жители.Сотрудники гордормостстроя посыпают смесью дорогу на остановке на Октябрьском проспекте. С наступлением морозов работы стало много, поэтому ежедневно на борьбу с гололёдом выходят около 70 рабочих. Посыпать нужно все тротуары на улицах города.И это только в одной трети города, за которую отвечает Гордормостстрой. В состав галита типа А входит соль, но по словам сотрудников компании, она не вредит - ни лапам животных, ни обуви людей. Зато в борьбе с гололёдом смесь считается незаменимой. Но у жителей Кирова к качеству работ остаются вопросы.Готовятся в Гордормостстрое и к предстоящим снегопадам. Снег формируют в валы и вывозят на свалки, которые находятся недалеко от города.Чаще всего заставлены проезжие части на улице Труда, Ленина и Карла Либкнехта. Коммунальщики просят владельцев убирать свои автомобили, чтобы у рабочих была возможность для необходимого маневра.