Прямой эфир
15 ноя 11:09 Жители Котельнича считают, что УК необоснованно завышают стоимость своих услуг 15 ноя 11:13 Активисты ОНФ начали проверку жалоб родителей на опасные маршруты к школам 15 ноя 11:15 79-летней жительнице Тужи поисковики передали останки и вещи отца, погибшего в ВОВ 15 ноя 17:59 В Кирове освятили два купола храма Великомученика и целителя Пантелеимона 15 ноя 17:48 Кировский студент разработал концепцию по созданию в Кирове «Автовокзала Южный» 15 ноя 17:47 Жертвами дистанционных мошенников уже стали сотни кировчан 15 ноя 17:54 Талантливые дети собрались на традиционном фестивале инклюзивного творчества "Мы вместе" 16 ноя 11:30 В «Олимп-Арене» началась модернизация освещения над ледовой площадкой. 15 ноя 11:11 Депутаты ЗакСобрания обсуждают проект закона об областном бюджете на 2020 год 18 ноя 08:48 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в очередную командировку.
$
63,84
70,7
21 ноября 23:38
21 ноя 17:54 Восемь учреждений ветеринарии региона получили ключи от новых автомобилей 21 ноя 17:51 В Кирове родители возмущены свободным доступом посторонних в детские сады 21 ноя 15:04 В Детском диагностическом центре начал работу "Центр здоровья" 21 ноя 15:02 Круглосуточные мини-маркеты продолжают нарушать правила торговли алкоголем 21 ноя 12:19 Кировчане с Чемпионата и Первенства России по плаванию ЛИН привезли сразу 30 медалей 21 ноя 12:16 Автовладельцы спешат обновить медсправки, пока их стоимость не взлетела 21 ноя 11:10 Федеральная программа на грани срыва - из 16-ти площадок ГТО построено только четыре 21 ноя 11:04 Кировские коммунальщики вышли на борьбу с гололедицей 20 ноя 18:05 Во Дворце Единоборств состоялся Открытый Кубок области по спортивным танцам 20 ноя 18:00 В Кирове проходит конкурс молодых учителей и воспитателей "Педагогический дебют"
Кировские коммунальщики вышли на борьбу с гололедицей

Кировские коммунальщики вышли на борьбу с гололедицей

Сегодня, 11:04
186
Александра Гуляева
Кировские коммунальщики вышли на борьбу с гололедицей


Кировские коммунальщики вышли на борьбу с гололедицей. Тротуары на улицах города посыпают специальной смесью. Но, несмотря на старания дорожников - результатами работ довольны не все жители.

Сотрудники гордормостстроя посыпают смесью дорогу на остановке на Октябрьском проспекте. С наступлением морозов работы стало много, поэтому ежедневно на борьбу с гололёдом выходят около 70 рабочих. Посыпать нужно все тротуары на улицах города.

МАКСИМ ЕГОРОВ, ПРОРАБ ГДМС:
«Мы сейчас используем галит марки А для борьбы с гололедностью. каждый день высыпаем порядка 40 тонн, когда снегопады пиковые- доходит до 3-4 циклов, это порядка 100-120 тонн мы высыпаем за сутки».

И это только в одной трети города, за которую отвечает Гордормостстрой. В состав галита типа А входит соль, но по словам сотрудников компании, она не вредит - ни лапам животных, ни обуви людей. Зато в борьбе с гололёдом смесь считается незаменимой. Но у жителей Кирова к качеству работ остаются вопросы.

- Посыпать надо чаще и везде, потому что вот так местами посыпают, местами не посыпают, ходить можно, можно и упасть, конечно, но можно и ходить.
- Пока нормально, хорошо.
- Не скользко?
- Не скользко. Я иду нормально.
- Очень скользко. Допустим, можно даже упасть. Я сейчас шла и чуть не упала.

Готовятся в Гордормостстрое и к предстоящим снегопадам. Снег формируют в валы и вывозят на свалки, которые находятся недалеко от города.

МАКСИМ ИГОРОВ, ПРОРАБ ГДМС:
«Проблем нет с нехваткой свалок, есть проблемы с машинами, которые оставляют жители нашего города. они мешают как снеговывозке, так и не уборке снега».

Чаще всего заставлены проезжие части на улице Труда, Ленина и Карла Либкнехта. Коммунальщики просят владельцев убирать свои автомобили, чтобы у рабочих была возможность для необходимого маневра.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама