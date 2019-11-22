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В администрации объяснили, почему в Кирове укладка брусчатки ведется при отрицательной температуре

В администрации объяснили, почему в Кирове укладка брусчатки ведется при отрицательной температуре

Вчера, 11:01
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Артем Макаров
В администрации объяснили, почему в Кирове укладка брусчатки ведется при отрицательной температуре


На дворе зима, а в городе продолжается активный процесс по благоустройству. На сколько качественными будут работы, выполненные при отрицательной температуре?

На остановке совсем мало места. Тех, кто ждет автобус потеснили рабочие. Они трудятся здесь уже несколько дней.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На улице стоит мороз, минус десять градусов, несмотря на это, работы по укладке брусчатки идут полным ходом. У многих возникает резонный вопрос, что будет, когда температура станет положительной? Не придется ли все переделывать?».

В этом году, в рамках различных проектов, в том числе и федеральных программ, должно быть благоустроено более полусотни остановок общественного транспорта. Сегодня работы идут на 24-х площадках.

- Кладка зимой - это, я считаю, деньги на ветер.

Не смотря на критику, представители властей уверяют, что работы будут выполнены качественно.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В этих погодных условиях нас ничего не сдерживает. Мы можем, с должным качеством, эти работы проводить».

Добавим, помимо брусчатки устанавливаются и остановочные павильоны. Уже возведены 14, еще 12-ть планируется установить до конца года.
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