В администрации объяснили, почему в Кирове укладка брусчатки ведется при отрицательной температуре

На дворе зима, а в городе продолжается активный процесс по благоустройству. На сколько качественными будут работы, выполненные при отрицательной температуре?На остановке совсем мало места. Тех, кто ждет автобус потеснили рабочие. Они трудятся здесь уже несколько дней.В этом году, в рамках различных проектов, в том числе и федеральных программ, должно быть благоустроено более полусотни остановок общественного транспорта. Сегодня работы идут на 24-х площадках.Не смотря на критику, представители властей уверяют, что работы будут выполнены качественно.Добавим, помимо брусчатки устанавливаются и остановочные павильоны. Уже возведены 14, еще 12-ть планируется установить до конца года.