В регионе поводят итоги исполнения программы капитального ремонта

Очередные жалобы на деятельность Фонда капитального ремонта не остались незамеченными. Почему работы срываются?В доме №80 по улице Карла Маркса в этом году должны были произойти большие изменения, повышающие качество жизни жильцов. Капитальный ремонт системы электроснабжения и крыши должны были произойти в этом году. Но что-то пошло не так.Домофон не работал месяц, после запроса в Фонд капремонта систему всё-таки восстановили. Далее, начались другие проблемы. В подъездах поставили лампочки.Как выяснилось, в документации указаны лампочки, реагирующие на движение. Но, по словам жителей, и они не самые качественные - горят недолго и реагируют на движение через раз. Что касается крыши, то вопросы к качеству материалов тоже имеются.Пока что работы по реконструкции крыши в самом разгаре.Будут ли соблюдены сроки ремонта кровли - неизвестно. И таких случаев по городу и области целая масса - люди платят за капремонт, но услуги им не предоставляются, или работы производятся с нарушениями проекта. И на вопрос, почему подрядчики не выполняют свои обязанности, есть ответ.Согласно закону, Фонд капремонта может объединить несколько объектов в один лот только в определенных случаях: когда виды работ совпадают, когда объекты находятся рядом, или когда работы функционально связаны.Дом по улице Карла Маркса как раз отдан одному из этих подрядчиков. По этому поводу областной прокуратурой была проведена проверка по исполнению требований законодательства при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Результатом стало выявление множества нарушений.А всего в этом году в регионе под программу капремонта попали 805 домов. Так что - итог далек от положительного. Прокуратура вынесла представление в Правительство, кроме этого, заместителем прокурора области было объявлено предостережение Фонду капитального ремонта с целью недопустимости нарушения законодательства.Жителям, испытывающим неудобства при непроведении или проведении некачественных работ, остаётся только верить в положительный конец истории.