В регионе поводят итоги исполнения программы капитального ремонта

Очередные жалобы на деятельность Фонда капитального ремонта не остались незамеченными. Почему работы срываются?
В доме №80 по улице Карла Маркса в этом году должны были произойти большие изменения, повышающие качество жизни жильцов. Капитальный ремонт системы электроснабжения и крыши должны были произойти в этом году. Но что-то пошло не так.
ТАТЬЯНА ЛУКЬЯНОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №80 ПО УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА:
«Ну начали и нарушили нам все сроки, нам должны были с 15 мая делать до 15 сентября. Но начали нам ремонт только в конце октября. Ну вот нам электрику начали делать, и её вроде бы сделали, но, знаете, вот, проект, я не знаю, кто эти проекты проверяет, там даже было не предусмотрено, чтобы подключить домофон».
Домофон не работал месяц, после запроса в Фонд капремонта систему всё-таки восстановили. Далее, начались другие проблемы. В подъездах поставили лампочки.
ТАТЬЯНА ЛУКЬЯНОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №80 ПО УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА:
«Не на движение, а, знаете, на звук. Это выйдешь - надо хлопнуть, топнуть, тогда только загорается. Мы говорим: "Да что это?" А вот если я с сумками иду, а вот у меня валеная обувь, звук плохой, как загорится лампочка?».
Как выяснилось, в документации указаны лампочки, реагирующие на движение. Но, по словам жителей, и они не самые качественные - горят недолго и реагируют на движение через раз. Что касается крыши, то вопросы к качеству материалов тоже имеются.
ТАТЬЯНА ЛУКЬЯНОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №80 ПО УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА:
«В конце октября начали ремонт: дожди, снег, то же всё на улице лежит, всё это мокнет, да вдобавок ещё сырой он - ну, свеженапиленный, я не знаю, ну, говорят, что он вымерзнет и всё нормально. Всё равно может быть будет деформация какая-то. В общем, конечно, я за крышу очень переживаю, и мне вот, например, страшно».
Пока что работы по реконструкции крыши в самом разгаре.
АЛЕКСАНДР НОВОСЕЛОВ, РАБОЧИЙ:
- Демонтаж крыши производится полностью, снятие стропильных перекрытий, обрешётки, ремонт ветровых окон, ну и потом будет, в дальнейшем, уже выколачиваться новая обрешётка, кровельное железо, козырьки, водостоки - всё будет делаться.
- Ага. И вот какой срок примерно работ вообще целый?
- Ну, в общем, крышу нам сказали за месяц закрыть - до 25 декабря.
Будут ли соблюдены сроки ремонта кровли - неизвестно. И таких случаев по городу и области целая масса - люди платят за капремонт, но услуги им не предоставляются, или работы производятся с нарушениями проекта. И на вопрос, почему подрядчики не выполняют свои обязанности, есть ответ.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ" В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Объединение работ по капитальному ремонту почти в двухсот домах в два крупных лота - вот это, наверно, основная причина, почему были сорваны сроки работ по программе в этом году».
Согласно закону, Фонд капремонта может объединить несколько объектов в один лот только в определенных случаях: когда виды работ совпадают, когда объекты находятся рядом, или когда работы функционально связаны.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА ОНФ "ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ" В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Объединялись разноплановые работы: это и ремонт кровли, фасада, фундамента, электромонтажные работы, водоснабжение, водоотведение, отопление. Все эти работы были отданы двум подрядным организациям. К сожалению, на сегодняшний момент выполнение по одному контракту в районе 15%, по-другому цифра перевалила за 30%».
Дом по улице Карла Маркса как раз отдан одному из этих подрядчиков. По этому поводу областной прокуратурой была проведена проверка по исполнению требований законодательства при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Результатом стало выявление множества нарушений.
ЕВГЕНИЯ БУТКО, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМУ ГРАЖДАН:
«В частности, не завершен ремонт в 522 многоквартирных домах, в 80 домах ремонт вовсе не начинался».
А всего в этом году в регионе под программу капремонта попали 805 домов. Так что - итог далек от положительного. Прокуратура вынесла представление в Правительство, кроме этого, заместителем прокурора области было объявлено предостережение Фонду капитального ремонта с целью недопустимости нарушения законодательства.
ЕВГЕНИЯ БУТКО, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМУ ГРАЖДАН:
«Вопрос соблюдения требований законодательства при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах взят на личный контроль прокурора области».
Жителям, испытывающим неудобства при непроведении или проведении некачественных работ, остаётся только верить в положительный конец истории.