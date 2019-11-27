Жители поселка Богородское получили шокирующие счета за коммуналку

Более 30 тысяч рублей за коммунальные услуги! Такие квитанции за ноябрь получили жители посёлка Богородское. Большинство из них - пенсионеры. Откуда взялись такие цифры?Такие счета за коммунальные услуги удивили всех жителей села Богородское, ведь в одной графе написано, что долгов нет, а в другой перерасчет, у кого-то на 15 тысяч, а у кого-то и на 30 тысяч рублей.Как оказалось, перерасчет сделала ресурсоснабжающая компания по НДС в период с 2016го по 2019ый годы. По словам директора компании, все это время НДС в тарифы не включали, так как надеялись, что Госдума отменит этот налог для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Но надежды не оправдались, и с января 2019го НДС включили в тарифы пользователей. Только вот налоговые органы после проверки установили: сделать это нужно было 3 года назад.Тогда в ресурсоснабжающей компании написали обращение и к губернатору, и в приемную президента. А вот долги решили погасить за счет жителей посёлка, вписав недостающие суммы в квитанции.Такие долги не образовались бы, если бы в период с 2016го по 2019ый год НДС был включен в тариф. Но руководство ресурсоснабжающей компании настаивает: все цифры устанавливали в региональной службе по тарифам. Там, в свою очередь, уверяют: коммунальщики на включении НДС в стоимость никогда и не настаивали.А вот вариант взыскания налоговых долгов за счет жителей, которые всегда платили по квитанциям исправно, в службе по тарифам называют незаконным и советуют обратиться в ГЖИ.Пока чиновники и коммунальщики выясняют, кто виноват и что теперь делать, жители Богородского написали заявление в прокуратуру и надеются на новый перерасчет.