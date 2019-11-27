Прямой эфир
29 ноя 15:00 На областном медиафоруме подвели итоги конкурса СМИ 29 ноя 10:30 Владимир Быков задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ВИДЕО). 02 дек 14:30 Директора Вятского железнодорожного техникума задержали по подозрению во взятке (ВИДЕО). 02 дек 16:30 Владимира Быкова поместили под домашний арест (ВИДЕО). 29 ноя 18:22 Жители Нолинска много лет не могут дождаться строительства новой большой школы 28 ноя 11:04 В кировских школах введен карантин по ОРВИ 27 ноя 19:30 В регионе стартовала акция "Подари детям радость" 29 ноя 17:52 В ОДНТ прошёл областной фестиваль художественного творчества инвалидов 29 ноя 11:08 Новый поворот в судебном процессе о продаже земли в Парке Победы 27 ноя 18:02 Кировчанин поделился опытом правильного закаливания организма
-5°C
$
64,14
71,06
04 декабря 13:17
04 дек 11:31 Валентин Снигирёв уволен с должности главного тренера МХК «Олимпия». 04 дек 11:27 В Кирове отметили День неизвестного солдата 04 дек 11:24 В Кирове прошел рейд по объектам, находящимся в границах тепловых сетей 04 дек 11:20 Жители поселка Богородское получили шокирующие счета за коммуналку 03 дек 18:11 В манеже "Вересники" прошел областной День стайера 03 дек 18:07 Балетный спектакль «Щелкунчик» на сцене Кировского драмтеатра 03 дек 18:04 Юные инспекторы движения провели мастер-класс по изготовлению свето-возвращающих элементов 03 дек 18:02 На объекте Марадыковский побывали представители СМИ и общественности 03 дек 15:31 Двое кировчан завоевали награды Национального чемпионата "Абилимпикс" 03 дек 12:04 В Кирове дети-инвалиды, обучающиеся на дому, не получают бесплатное питание
Жители поселка Богородское получили шокирующие счета за коммуналку

Жители поселка Богородское получили шокирующие счета за коммуналку

Сегодня, 11:20
125
Александра Гуляева
Жители поселка Богородское получили шокирующие счета за коммуналку


Более 30 тысяч рублей за коммунальные услуги! Такие квитанции за ноябрь получили жители посёлка Богородское. Большинство из них - пенсионеры. Откуда взялись такие цифры?

- Вот 26900, почти 27 тысяч, трехкомнатная квартира площадью 58, 90. Два человека со мной живет.

Такие счета за коммунальные услуги удивили всех жителей села Богородское, ведь в одной графе написано, что долгов нет, а в другой перерасчет, у кого-то на 15 тысяч, а у кого-то и на 30 тысяч рублей.
 
- Здесь собрались льготники, инвалиды, пенсионеры собрались. мы платим все исправно, и у нас у всех практически стоит за данный месяц за ноябрь задолженность отсутствует и условия, что до 20 мы должны заплатить, да никто такое не сделает, мы не сделаем!

- Квитанции с непривычно большими суммами пришли всем жителям многоквартирных домов в посёлке Богородское. Большинство из них - пожилые люди и их пенсия в два раза меньше, чем сумма в квитанции.

Как оказалось, перерасчет сделала ресурсоснабжающая компания по НДС в период с 2016го по 2019ый годы. По словам директора компании, все это время НДС в тарифы не включали, так как надеялись, что Госдума отменит этот налог для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Но надежды не оправдались, и с января 2019го НДС включили в тарифы пользователей. Только вот налоговые органы после проверки установили: сделать это нужно было 3 года назад.

АЛЕКСАНДР ЛЮБОВ, ДИРЕКТОР РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Во время этой проверке нам насчитали, что мы не предъявляли НДС и не начисляли НДС государству по 3 миллиона 800 тысяч. Плюс пенни 1 миллион 800 тысяч и штраф девять тысяч, итого почти пять миллионов рублей».

Тогда в ресурсоснабжающей компании написали обращение и к губернатору, и в приемную президента. А вот долги решили погасить за счет жителей посёлка, вписав недостающие суммы в квитанции.

АЛЕКСАНДР ЛЮБОВ, ДИРЕКТОР РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
- А вы считаете, вы правильно поступили?
- А я не знаю. Я не знаю. Я сам не знаю. Я откровенно говорю: я сам не знаю, правильно или неправильно. Почему не спрашивал? А что я могу спросить? Я знаю, что люди будут не довольны. Я с ними согласен. я такой же человек, я тоже здесь живу, но выхода никакого нет».

Такие долги не образовались бы, если бы в период с 2016го по 2019ый год НДС был включен в тариф. Но руководство ресурсоснабжающей компании настаивает: все цифры устанавливали в региональной службе по тарифам. Там, в свою очередь, уверяют: коммунальщики на включении НДС в стоимость никогда и не настаивали.

МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ:
«При установлении тарифов организация была с данными тарифами ознакомлена. вопросов каких-то, претензий организация не высказала. Она с этими тарифами была согласна».

А вот вариант взыскания налоговых долгов за счет жителей, которые всегда платили по квитанциям исправно, в службе по тарифам называют незаконным и советуют обратиться в ГЖИ.

МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ:
«Организация не в праве транслировать данное решение на потребителей путем самостоятельного изменения тарифов».

Пока чиновники и коммунальщики выясняют, кто виноват и что теперь делать, жители Богородского написали заявление в прокуратуру и надеются на новый перерасчет.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама