Жители поселка Богородское получили шокирующие счета за коммуналку

Более 30 тысяч рублей за коммунальные услуги! Такие квитанции за ноябрь получили жители посёлка Богородское. Большинство из них - пенсионеры. Откуда взялись такие цифры?
- Вот 26900, почти 27 тысяч, трехкомнатная квартира площадью 58, 90. Два человека со мной живет.
Такие счета за коммунальные услуги удивили всех жителей села Богородское, ведь в одной графе написано, что долгов нет, а в другой перерасчет, у кого-то на 15 тысяч, а у кого-то и на 30 тысяч рублей.
- Здесь собрались льготники, инвалиды, пенсионеры собрались. мы платим все исправно, и у нас у всех практически стоит за данный месяц за ноябрь задолженность отсутствует и условия, что до 20 мы должны заплатить, да никто такое не сделает, мы не сделаем!
- Квитанции с непривычно большими суммами пришли всем жителям многоквартирных домов в посёлке Богородское. Большинство из них - пожилые люди и их пенсия в два раза меньше, чем сумма в квитанции.
Как оказалось, перерасчет сделала ресурсоснабжающая компания по НДС в период с 2016го по 2019ый годы. По словам директора компании, все это время НДС в тарифы не включали, так как надеялись, что Госдума отменит этот налог для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Но надежды не оправдались, и с января 2019го НДС включили в тарифы пользователей. Только вот налоговые органы после проверки установили: сделать это нужно было 3 года назад.
АЛЕКСАНДР ЛЮБОВ, ДИРЕКТОР РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Во время этой проверке нам насчитали, что мы не предъявляли НДС и не начисляли НДС государству по 3 миллиона 800 тысяч. Плюс пенни 1 миллион 800 тысяч и штраф девять тысяч, итого почти пять миллионов рублей».
Тогда в ресурсоснабжающей компании написали обращение и к губернатору, и в приемную президента. А вот долги решили погасить за счет жителей посёлка, вписав недостающие суммы в квитанции.
АЛЕКСАНДР ЛЮБОВ, ДИРЕКТОР РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
- А вы считаете, вы правильно поступили?
- А я не знаю. Я не знаю. Я сам не знаю. Я откровенно говорю: я сам не знаю, правильно или неправильно. Почему не спрашивал? А что я могу спросить? Я знаю, что люди будут не довольны. Я с ними согласен. я такой же человек, я тоже здесь живу, но выхода никакого нет».
Такие долги не образовались бы, если бы в период с 2016го по 2019ый год НДС был включен в тариф. Но руководство ресурсоснабжающей компании настаивает: все цифры устанавливали в региональной службе по тарифам. Там, в свою очередь, уверяют: коммунальщики на включении НДС в стоимость никогда и не настаивали.
МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ:
«При установлении тарифов организация была с данными тарифами ознакомлена. вопросов каких-то, претензий организация не высказала. Она с этими тарифами была согласна».
А вот вариант взыскания налоговых долгов за счет жителей, которые всегда платили по квитанциям исправно, в службе по тарифам называют незаконным и советуют обратиться в ГЖИ.
МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ:
«Организация не в праве транслировать данное решение на потребителей путем самостоятельного изменения тарифов».
Пока чиновники и коммунальщики выясняют, кто виноват и что теперь делать, жители Богородского написали заявление в прокуратуру и надеются на новый перерасчет.