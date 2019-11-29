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В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года

В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года

Сегодня, 18:02
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Иван Швецов
В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года


Насколько вырастут тарифы на коммунальные услуги в следующем году? В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года. Ее особенности накануне обсуждали в Общественной палате.

В Кировской области началась тарифная компания на 2020 год, она закончится к концу декабря. Предстоит установить около 1000 различных тарифов. По словам руководителя федеральной службы по тарифам, речи о резком росте цен на услуги ЖКХ не идет.

МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они кардинально не пересматриваются, они просто индексируются на рост потребительских цен, который нам предоставлен министерством экономического развития, он составляет 3%».

Недавно один из банков проанализировал, как по факту выросли расходы граждан на услуги ЖКХ в 2019 году. Оказалось, что жители Кировской области в 2019 году тратят на коммуналку на 15% больше, чем в 2018 году. Правда, как позже заявили в службе по тарифам - не понятна методика расчета и все эти цифры не отражают реальной картины роста.  Главная интрига будущего года: как повысятся цены на услуги отопления в Кирове?  Следующим летом вступит в силу тариф, который должен учитывать дополнительные издержки на масштабную реконструкцию системы теплоснабжения по концессии. Но этот рост кировчане в полной силе ощутят только следующей зимой.
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