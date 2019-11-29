Насколько вырастут тарифы на коммунальные услуги в следующем году? В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года. Ее особенности накануне обсуждали в Общественной палате.В Кировской области началась тарифная компания на 2020 год, она закончится к концу декабря. Предстоит установить около 1000 различных тарифов. По словам руководителя федеральной службы по тарифам, речи о резком росте цен на услуги ЖКХ не идет.Недавно один из банков проанализировал, как по факту выросли расходы граждан на услуги ЖКХ в 2019 году. Оказалось, что жители Кировской области в 2019 году тратят на коммуналку на 15% больше, чем в 2018 году. Правда, как позже заявили в службе по тарифам - не понятна методика расчета и все эти цифры не отражают реальной картины роста. Главная интрига будущего года: как повысятся цены на услуги отопления в Кирове? Следующим летом вступит в силу тариф, который должен учитывать дополнительные издержки на масштабную реконструкцию системы теплоснабжения по концессии. Но этот рост кировчане в полной силе ощутят только следующей зимой.