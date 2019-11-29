В Кирове семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома

В областном центре семье пенсионеров не дают выехать из опасного для жизни дома. Пожилые кировчане уже несколько лет живут в расселенном аварийном доме, хотя по решению суда администрация должна выплатить им деньги на покупку нового жилья еще год назад.Они каждый день живут в страхе и уже не помнят, сколько борются за право нормально жить. Уже год Елена Каверина со своей семьей являются заложниками равнодушия местных чиновников. В октябре 2018 года суд вынес решение о том, что администрация должна выплатить семье выкупную стоимость в размере 1,7 млн рублей. В декабре 2019 - никаких изменений и уже вторая зима, которую еще предстоит как-то пережить.На первый взгляд ситуация простая - дом признают аварийным и в определенные сроки либо переселяют семью в новое жильё, либо выплачивают компенсацию. Просто, но только на первый взгляд. Уже 10 месяцев чиновники не исполняют решение суда, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Требование должно быть исполнено до конца 2019 года.Дом признали аварийным еще в 2010 году, в 2017 расселили, но семья пенсионеров переезжать в новое жилье отказалась - потребовала компенсацию. Однако, на этом всё и закончилось.Этой осенью в Госдуме обсуждали законопроект о переселении из аварийного жилья. Авторы законопроекта предлагают предоставить людям дополнительные гарантии. Например, субсидии на приобретение жилья, возврат процентов по ипотеке, возможность воспользоваться квартирами из маневренного фонда и, наконец, увеличить выселяемым из ветхого жилья компенсацию. Эти механизмы смогут задействовать и региональные власти.