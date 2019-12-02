30 миллионов на площадки для мусорных контейнеров было выделено из областного бюджета

На средства, выделенные из областного бюджета, в регионе созданы новые площадки для накопления твердых коммунальных отходов. На создание мест в 39-ти районах и 2-х городских округах из областного бюджета было выделено более 30-ти миллионов рублей.Согласно действующему законодательству с 1 января 2019 года сбор мусора должен вестись только на специально оборудованных для этого местах. Поэтому одной из главных задач, которая стояла перед регионом, являлась организация сбора и вывоза отходов. С января по апрель 2019 года проходила инвентаризация мест накопления ТКО. По итогам инвентаризации выяснилось, что на территории Кировской области имеется более 11 тысяч мест накопления и 35 тысяч контейнеров.На создание мест накопления ТКО и оборудование контейнерных площадок привлекаются все возможные источники финансирования. Так, из областного бюджета выделено более 30-ти миллионов рублей. Субсидия распределена между всеми муниципальными образованиями. Её получили 39 районов и два городских округа. За счет средств областного и местных бюджетов создано чуть более 950-ти мест накопления. Напомним, что министерство энергетики и ЖКХ Кировской области разработало типовой проект площадки накопления отходов. Она должна иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон.Добавим, что в целях оказания финансовой помощи муниципальным образованиям в 2020 году из областного бюджета на создание мест накопления ТКО планируется выделить 10-ть миллионов рублей, на которые возможно создать 308 площадок. Вопрос выделения средств на приобретение контейнерного парка прорабатывается.