Трудности в проведении капремонта у жителей в поселке Ленинская Искра

Жители одного из домов в поселке Ленинская Искра испытывают трудности в проведении капремонта. Замену коммуникаций людям приходится делать за свой счет, хотя часть квартир находится не в их собственности.Владимир Безденежных не без гордости показывает чердак дома. На нем отремонтированная система отопления. Трубы плотно изолированы и ровно установлены.Дому 45 лет. Замена коммуникаций прошла по истечению срока их эксплуатации. Была найдена подрядная организация. Работы она выполнила качественно. Но вот с их оплатой возникли проблемы. Из всех квартир две принадлежат администрации района. Они выделялись для сирот. Но по словам жильцов, там сейчас никто не проживает. Поэтому, нет возможности брать взносы на капремонт. В ситуации с заменой системы отопления соседям пришлось платить за муниципальные квартиры из своего кармана.Администрация, как собственник квартир, выполняет обязанности по оплате взносов на капремонт и делает это ежемесячно. Председателю совета дома неоднократно давались ответы, что она не праве выделять деньги, выходя за рамки закона.Между тем под вопросом замена изношенного водопровода и канализации. Делать ее за свой счет жильцы не хотят. Власти района предлагают рассчитать им необходимые средства без учета двух квартир. Исходя из правовых оснований, они продолжать каждый месяц выделять суммы для формирования общего фонда дома, который может использоваться под капитальный ремонт.