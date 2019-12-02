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Трудности в проведении капремонта у жителей в поселке Ленинская Искра

Трудности в проведении капремонта у жителей в поселке Ленинская Искра

Сегодня, 11:12
127
Роман Четвериков
Трудности в проведении капремонта у жителей в поселке Ленинская Искра


Жители одного из домов в поселке Ленинская Искра испытывают трудности в проведении капремонта. Замену коммуникаций людям приходится делать за свой счет, хотя часть квартир находится не в их собственности.

Владимир Безденежных не без гордости показывает чердак дома. На нем отремонтированная система отопления. Трубы плотно изолированы и ровно установлены.

ВЛАДИМИР БЕЗДЕНЕЖНЫХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА:
«Раньше были воздушные пробки, так как трубы шли с провисами. Полиэтиленовые трубы. Лет на 50 заботы знать не будем».

Дому 45 лет. Замена коммуникаций прошла по истечению срока их эксплуатации. Была найдена подрядная организация. Работы она выполнила качественно. Но вот с их оплатой возникли проблемы. Из всех квартир две принадлежат администрации района. Они выделялись для сирот. Но по словам жильцов, там сейчас никто не проживает. Поэтому, нет возможности брать взносы на капремонт. В ситуации с заменой системы отопления соседям пришлось платить за муниципальные квартиры из своего кармана.

ВЛАДИМИР БЕЗДЕНЕЖНЫХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА:
«Администрация тоже является собственником. Она должна также все обязанности исполнять. Подчинятся решению общего собрания. У нас все сделано по закону. Это у нас не первый капитальный ремонт».

Администрация, как собственник квартир, выполняет обязанности по оплате взносов на капремонт и делает это ежемесячно. Председателю совета дома неоднократно давались ответы, что она не праве выделять деньги, выходя за рамки закона.  

МАРИНА ЛОМАКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА:
«Они нам предлагали оплатить подрядной организации, никаких договорных отношений с подрядчиком у нас не было. Мы в любом случае не сможем разово оплатит вот эти 16 тысяч, Мы оплачиваем ежемесячно как требует наш Бюджетный кодекс».

Между тем под вопросом замена изношенного водопровода и канализации. Делать ее за свой счет жильцы не хотят. Власти района предлагают рассчитать им необходимые средства без учета двух квартир. Исходя из правовых оснований, они продолжать каждый месяц выделять суммы для формирования общего фонда дома, который может использоваться под капитальный ремонт.
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