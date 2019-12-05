Кировские улицы и дворы превратились в один сплошной каток

Из-за гололедицы в Кирове с начала сезона 430 человек получили травмы, прокуратура вынесла более 40 представлений о необходимости борьбы с гололёдом на тротуарах. Но проблема никуда не исчезла - гололедица остается главной опасностью для тех, кто вынужден ходить по городу пешком.
В Кирове оттепель зимой - беда не меньшая, чем обильный снегопад. С наступлением ночи температура опускается и абсолютно все вокруг покрывается корочкой льда. И если на автодорогах проблема более-менее решена за счет использования специального реагента, который растворяет лед, то с тротуарами просто беда. Накануне чиновники из городской администрации были вынуждены убедиться в этом воочию.
ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Сегодня я с огромным усилием поднималась по Воровского, по тротуарам. Люди идут по обочине. Пойдемте, кто упадет - больничный не оплачивается. Коллеги, скажите, чего нам не хватает? Только не говорите, что денег не хватает. Потому что за то, что сегодня платить некому и не за что».
Объяснения пришлось давать представителю генерального подрядчика, Леониду Лобову, оказывается во всем виновата погода.
ЛЕОНИД ЛОБОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА:
«Такая погода для Кирова, для декабря, когда ночью минус, днем плюс и все тает. Мы хотели подметать улицы, содержать их в накате, а все обледенело».
За неудовлетворительную организацию работ по ликвидации гололедицы были объявлены выговоры руководителям управления дорожной и парковой инфраструктуры, а также руководителю генерального подрядчика Леониду Лобову.
Тем временем во дворах кировских многоэтажек ситуация не лучше. Там за безопасные и чистые тротуары отвечает управляющие компании, но почти везде картина одинаковая. Заместитель прокурора Октябрьского района пришел проверить двор одного из домов на улице Мира.
ЕВГЕНИЙ ОКУЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА: «Управляющая компания не в полном объеме выполняет свои требования, есть колейность, скользкость на тротуарах. Поверхность должна быть вычищена, по требованиям техническим, под скребок».
С 6 по 8 декабря в Кирове 38 человек обратились в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии с травмами после падения на обледенелых улицах, сообщили в областном Минздраве. Пятеро из пострадавших были госпитализированы. У прокуратуры есть замечания по уборке всего города.
ДМИТРИЙ НОВОСЁЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА Г. КИРОВА:
«Прокуроры Нововятского, Первомайского, Октябрьского районов города Кирова выявили нарушения в содержании тротуаров и дворовых территорий. Вынесено 40 представлений прокуратуры».
По прогнозу погоды, плюсовая температура в Кирове продержится до четверга. А значит, кировчанам надо ходить по городу крайне аккуратно и запастись терпением.