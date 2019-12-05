Кировские улицы и дворы превратились в один сплошной каток

Из-за гололедицы в Кирове с начала сезона 430 человек получили травмы, прокуратура вынесла более 40 представлений о необходимости борьбы с гололёдом на тротуарах. Но проблема никуда не исчезла - гололедица остается главной опасностью для тех, кто вынужден ходить по городу пешком.В Кирове оттепель зимой - беда не меньшая, чем обильный снегопад. С наступлением ночи температура опускается и абсолютно все вокруг покрывается корочкой льда. И если на автодорогах проблема более-менее решена за счет использования специального реагента, который растворяет лед, то с тротуарами просто беда. Накануне чиновники из городской администрации были вынуждены убедиться в этом воочию.Объяснения пришлось давать представителю генерального подрядчика, Леониду Лобову, оказывается во всем виновата погода.За неудовлетворительную организацию работ по ликвидации гололедицы были объявлены выговоры руководителям управления дорожной и парковой инфраструктуры, а также руководителю генерального подрядчика Леониду Лобову.Тем временем во дворах кировских многоэтажек ситуация не лучше. Там за безопасные и чистые тротуары отвечает управляющие компании, но почти везде картина одинаковая. Заместитель прокурора Октябрьского района пришел проверить двор одного из домов на улице Мира.С 6 по 8 декабря в Кирове 38 человек обратились в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии с травмами после падения на обледенелых улицах, сообщили в областном Минздраве. Пятеро из пострадавших были госпитализированы. У прокуратуры есть замечания по уборке всего города.По прогнозу погоды, плюсовая температура в Кирове продержится до четверга. А значит, кировчанам надо ходить по городу крайне аккуратно и запастись терпением.