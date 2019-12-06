Мнение кировчан о гололеде на улицах города

Случилось то, чего ожидали. Многие кировчане не сомневались, что после того, как температура опустится ниже нуля, ни коммунальные службы, ни городские власти с гололедом не справятся. Предсказание сбылось, чему жители областного центра, конечно же, не рады.Возле остановки на площади Лепсе рабочие укладывали плитку. Во время оттепели образовалась лужа. Когда температура снова опустилась ниже нуля ходить здесь стало практически невозможно. Зоя Колчина с трудом преодолела этот небольшой участок.Зоя Ивановна рассказала, что боится ходить по городу. Из-за гололеда она сегодня даже упала.Областной центр превратился в каток. Многие пешеходные дорожки не обработаны. Кировчане негодуют.Кировчане считают, что коммунальщики в очередной раз не справились со своими обязанностями. В районе площади Лепсе одна пешеходная дорожка оказалась обработана песко-соляной смесью.Добавим, провал коммунальщиков не стал для кировчан сюрпризом. Многие были готовы к такому результату.