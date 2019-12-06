Мнение кировчан о гололеде на улицах города

Случилось то, чего ожидали. Многие кировчане не сомневались, что после того, как температура опустится ниже нуля, ни коммунальные службы, ни городские власти с гололедом не справятся. Предсказание сбылось, чему жители областного центра, конечно же, не рады.
Возле остановки на площади Лепсе рабочие укладывали плитку. Во время оттепели образовалась лужа. Когда температура снова опустилась ниже нуля ходить здесь стало практически невозможно. Зоя Колчина с трудом преодолела этот небольшой участок.
ЗОЯ КОЛЧИНА:
«А это вот место вообще никуда негоже! Вы посмотрите, тут остановка, тут машины стоят, забор этот. Как туда проходить на остановку, конечно, ни в какие рамки не идет».
Зоя Ивановна рассказала, что боится ходить по городу. Из-за гололеда она сегодня даже упала.
ЗОЯ КОЛЧИНА:
«Ужасно, нечего говорить. Мы сегодня с внучкой пока до садика шли, дважды так грохнулись, вообще! Мне страшно не то, что я упала, я боюсь на нее упасть».
Областной центр превратился в каток. Многие пешеходные дорожки не обработаны. Кировчане негодуют.
ЕЛЕНА ШИПИЦИНА:
«Видите, что один лед и все. По льду иду тихонечко, вот так. - Трудно ходить? - Очень. Безобразно».
Кировчане считают, что коммунальщики в очередной раз не справились со своими обязанностями. В районе площади Лепсе одна пешеходная дорожка оказалась обработана песко-соляной смесью.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
Прогулявшись по городу, невольно возникает вопрос, а по какому принципу обрабатываются улицы? Например, вот эта аллея. Она посыпана песком, гулять по ней - одно удовольствие. Пешеходная дорожка, буквально в 10-ти метрах, там песка не было и нет. А если сойти с аллеи, подойти поближе к пешеходному переходу, то мы снова видим, что никакой противогололедной обработки здесь не производилось».
Добавим, провал коммунальщиков не стал для кировчан сюрпризом. Многие были готовы к такому результату.