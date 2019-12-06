В Кирове по некоторым улицам в темное время суток лучше не ходить

Далеко не все кировские улицы освещены подобающим образом в темное время суток. Есть места, которые вообще не имеют никакого освещения, хотя при этом по этим улицам ходит много людей. В этом убедился Артем Макаров, попытавшийся пройти по Березниковскому переулку.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это место одно из самых темных в городе Кирове, здесь вообще нет никакого уличного освещения. Хорошо, что современные мобильные телефоны оснащены мощными фонариками. Без него здесь никак. Нужно освещать дорогу. Трудно поверить, что рядом с этим, самым темным местом расположен большой жилой дом, в котором проживают более сотни семей».
Этот дом расположен по адресу Березняковский переулок - один. По темным улицам дети возвращаются из школы. Если фонарика нет, то приходится идти очень аккуратно. Дорога неровная, да еще и гололед. Общественный активист Александр Чулков говорит, что возможность получить травму - это ни единственная опасность.
АЛЕКСАНДР ЧУЛКОВ, ЭКСПЕРТ "ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА":
«Криминогенная обстановка. Опять же, частный сектор здесь много домов нежилых. Заброшенных. Животных много бесхозных, собак в первую очередь».
Столбы есть, но лампы на опорах не установлены. Активисты направили жалобу в администрацию Кирова. Общественники отмечают, что подобных темных мест в областном месте немало. Проблемы с освещением остро стоят в Нововятском районе, в микрорайонах Лепсе, ОЦМ, Ганино и других.
АЛЕКСАНДР ЧУЛКОВ, ЭКСПЕРТ "ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА":
«В рамках программы энергосбережения будут заменены очень много светильников, порядка 27-ми тысяч на энергосберегающие. Освобождающиеся светильники администрация обещает разместить в тех местах, что мы указали».
Когда на темных улицах появится свет, пока не понятно. Реализация программы по замене светильников на энергосберегающие идет с задержкой. Поэтому несмотря на обнадеживающие новости, прогнозы у местных жителей и общественных активистов - не самые оптимистичные.