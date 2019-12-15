Новые детали некачественно проведенного ремонта придомовых территорий в Котельниче

Месяц назад в нашем эфире вышел сюжет из Котельнича о некачественно проведенном ремонте придомовых территорий двух многоквартирных домов. Сейчас в ситуации появились новые детали.Во дворе дома по адресу Труда 38, была уложена тротуарная плитка, но по мнению местных жителей, работы были проведены некачественно и без учета их пожеланий. Средства на ремонт были получены в рамках программы «Комфортная городская среда».На данный момент провалы в плитке подрядчик устранил за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Также ранее во время ремонта придомовой территории на улице Октябрьской, 158, по словам местных жителей, был вывезен полезный материал - фрезерованный асфальт, который они планировали использовать для нужд дома. Как сообщили в администрации города, фактически в ходе работ подрядчики вывезли остатки асфальта с большим содержанием земляного грунта, которые невозможно использовать для благоустроительных работ.Добавим, что ход выполнения работ по благоустройству в Котельниче находится на контроле специалистов и местных властей. В процессе осуществляется технический надзор, а также контроль со стороны председателей домовых комитетов.