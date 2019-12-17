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В областном центре начался зимний этап замеров ТКО

В областном центре начался зимний этап замеров ТКО

Вчера, 17:46
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Михаил Конышев
В областном центре начался зимний этап замеров ТКО


В регионе начались зимние замеры твердых коммунальных отходов. Это позволит получить достоверные и обоснованные данные по количеству мусора, который образуется в населенных пунктах.

Напомним, что замеры объёмов и массы ТКО в местах их накопления в Кировской области проводятся с августа. Данные необходимо собрать во все сезоны года – летом, осенью, зимой и весной. Зимние замеры проведут в 13-ти муниципалитетах.

ИРИНА ТОРОПОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОГБУ "ОБЛАСТНОЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ЦЕНТР":
«На сегодняшний день по предварительным расчетам, те, которые были проведены летом и осенью, можно сказать одно, что отходы на территории Кировской области образуются. И отходов в сельской местности не меньше, чем в городах, объемы этих отходов».

Бригады одновременно в разных районах проводят исследовательские работы по объему и массе отходов.  Заполненный контейнер взвешивают. Объем фиксируется с помощью мерной линейки. При этом определяется и морфологический состав отходов, то есть, количество материалов, которые возможно направить на вторичную переработку.

ИРИНА ТОРОПОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОГБУ "ОБЛАСТНОЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ ЦЕНТР":
«Когда мы получим эту информацию по морфологии, по проценту содержания, тогда можно будет задумываться о введении раздельного сбора. Пока мы не будем видеть информацию, говорить об этом преждевременно».

В весенний период замеры будут продолжены в тех же муниципальных образованиях. По результатам исследований будут выполнены расчёты, необходимые при установлении новых нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Кировской области.
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