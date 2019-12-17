В областном центре начался зимний этап замеров ТКО

В регионе начались зимние замеры твердых коммунальных отходов. Это позволит получить достоверные и обоснованные данные по количеству мусора, который образуется в населенных пунктах.Напомним, что замеры объёмов и массы ТКО в местах их накопления в Кировской области проводятся с августа. Данные необходимо собрать во все сезоны года – летом, осенью, зимой и весной. Зимние замеры проведут в 13-ти муниципалитетах.Бригады одновременно в разных районах проводят исследовательские работы по объему и массе отходов. Заполненный контейнер взвешивают. Объем фиксируется с помощью мерной линейки. При этом определяется и морфологический состав отходов, то есть, количество материалов, которые возможно направить на вторичную переработку.В весенний период замеры будут продолжены в тех же муниципальных образованиях. По результатам исследований будут выполнены расчёты, необходимые при установлении новых нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Кировской области.