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Перебои с теплоснабжением и горячим водоснабжением на Ердякова

Перебои с теплоснабжением и горячим водоснабжением на Ердякова

Сегодня, 19:30
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Иван Швецов
Перебои с теплоснабжением и горячим водоснабжением на Ердякова


Жители ряда домов на улице Ерядкова испытывают перебои с теплоснабжением и горячим водоснабжением. Улица перекопана рабочими практически полностью. Когда ремонт закончится, и в чем причина аварии?

Сегодня отопление и горячая вода в домах людей, которые живут на улице Романа Ердякова уже есть. Но совсем недавно проблемы были серьезные и они многим омрачили рождественские каникулы. Разрывов на теплотрассе было много - это видно по количеству котлованов, где устранялись протечки. И это несмотря на то, что летом на трассе дважды проводилась опрессовка труб и профилактический ремонт.

- Раньше писали объявление на доме со сроками, когда что включат. Теперь не пишут. Когда воды нет, когда отопления, когда и того, и другого.
- Раза три уже отключали с осени отопление. С водой у нас проблемы, у нас еще и стояк не в порядке.
- Надо её менять всю. Раньше Лепсенская была, теперь КТК взяли, ремонтируют.

Участок теплотрассы, который находится по четной стороне улицы находится по сей день в опасном состоянии, и никто не может дать гарантию, что протечек больше не будет.

ОЛЬГА РУМЯНЦЕВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КИРОВСКОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«По улице Романа Ердякова в начале года был выявлен дефект. Было определено место и характер дефекта. 3 числа устраняли протечку. Вечером уже ресурс в дома подали».
 
Сегодня будет проводиться откачка воды, а завтра начнутся работы по благоустройству - ямы засыплют землей. Окончательное благоустройство там, где лежал асфальт или тротуарная плитка по погодным условиям пока невозможен. Благоустройство полностью завершат только весной.
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