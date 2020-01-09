В поселке Торфяном Оричевского района устранили аварию на газопроводе

В поселке Торфяном Оричевского района из-за дорожного происшествия более десятка домов остались без газа. Аварию устранили, и сейчас голубое топливо есть почти во всех домах. Правда, теперь жителям придется заплатить приличную сумму за возможность пользоваться им.Восьмого января многие жители поселка Торфяного остались без газа. После того, как причину устранили, голубое топливо не вернулось. Все потому что у многих многоквартирных домов не было договора на обслуживание газового оборудования. Обычно, подобные договоры заключаются с управляющей компанией, но в Торфяном очень много аварийного жилья. Организации не хотят брать себе объекты, которые не приносят доходов. В один момент жители оказались должны ресурсоснабжающей компании приличную сумму, потому что договор она заключала с простыми жителями.Отключить от газа дома по закону не могли. Но произошла авария. Камаз сбил трубу, которая проходит над дорогой. Отключать без договора нельзя, а вот подключать обратно, закон обязать не может.Жителям Торфяного по договору придется заплатить около десяти тысяч рублей с дома за обслуживание своих газовых труб. Однако, далеко не все готовы на это.Подобная ситуация сложилась во многих домах поселка Торфяной. Тамара Хорошавина вообще решила разорвать договор с газовиками. Документ составлен на ее имя, поэтому все претензии предъявляются к пенсионерке.Многие из тех, кто отказывается платить, не понимает почему и за что требуют деньги. Те, кто готов тратиться на голубое топливо газовикам предлагают вариант действий.Добавим, в Кировской области договоры на обслуживание труб, по словам газовиков, не имеют около тридцати семи тысяч домов. Их жители в любой момент могут оказаться в той же ситуации, что и жители Торфяного.