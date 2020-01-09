В поселке Торфяном Оричевского района устранили аварию на газопроводе

В поселке Торфяном Оричевского района из-за дорожного происшествия более десятка домов остались без газа. Аварию устранили, и сейчас голубое топливо есть почти во всех домах. Правда, теперь жителям придется заплатить приличную сумму за возможность пользоваться им.
Восьмого января многие жители поселка Торфяного остались без газа. После того, как причину устранили, голубое топливо не вернулось. Все потому что у многих многоквартирных домов не было договора на обслуживание газового оборудования. Обычно, подобные договоры заключаются с управляющей компанией, но в Торфяном очень много аварийного жилья. Организации не хотят брать себе объекты, которые не приносят доходов. В один момент жители оказались должны ресурсоснабжающей компании приличную сумму, потому что договор она заключала с простыми жителями.
АЛЕКСАНДР СЕДОВ:
«Человек обязан собрать денежки со всего дома, и заплатить в газовую компанию. Это оказалось очень сложно, люди неохотно платят деньги. Получается, что вся ответственность лежит на человеке, кто заключил договор».
Отключить от газа дома по закону не могли. Но произошла авария. Камаз сбил трубу, которая проходит над дорогой. Отключать без договора нельзя, а вот подключать обратно, закон обязать не может.
АНДРЕЙ ЛЯЛИН, СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КИРОВ":
«Пуск газа - это не просто открыть вентиль и пустить природный газ в газовое оборудование дома. Специализированная организация проводит ряд мероприятий, которые потом подтверждаются актом о том, что газовое оборудование готово к пуску газа».
Жителям Торфяного по договору придется заплатить около десяти тысяч рублей с дома за обслуживание своих газовых труб. Однако, далеко не все готовы на это.
АЛЕКСАНДР СЕДОВ:
«Вот по примеру своего дома расскажу. 11 числа мы собрали все же собрание дома. Из 16-ти квартир - 5 квартир вообще пустые. Люди живут в городе. Они не появляются. Где искать? Кого искать? На собрании присутствовали 10 человек. Два человека отказались к оплате. 16 квартирный дом, 8 только согласны оплатить».
Подобная ситуация сложилась во многих домах поселка Торфяной. Тамара Хорошавина вообще решила разорвать договор с газовиками. Документ составлен на ее имя, поэтому все претензии предъявляются к пенсионерке.
ТАМАРА ХОРОШАВИНА:
«Пришла и сказала - отключите наш дом, пока не уплатят. Нельзя такое делать. Вы договор заключили, на вас вся ответственность. Почти три тысячи долгу у нас. Говорю, давайте расторгнем договор. Нельзя, заплатите долг. За них заплатите, тогда мы договор расторгнем».
Многие из тех, кто отказывается платить, не понимает почему и за что требуют деньги. Те, кто готов тратиться на голубое топливо газовикам предлагают вариант действий.
АЛЕКСАНДР СЕДОВ:
«Надо персонально на каждого оформлять квитанцию, что бы персонально каждый отвечал за свое внутридомовое сопровождение. Человек получил квитанцию, оплатил получил услугу. Не заплатил, пусть газпром сам разбирается с этим неплательщиком».
АНДРЕЙ ЛЯЛИН, СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КИРОВ":
«К сожалению, такое невозможно, поскольку внутридомовое газовое оборудование является частью общедомового имущества. В соответствии с законодательством, все расходы по техническому обслуживанию несут в целом собственники жилых помещений данного дома».
Добавим, в Кировской области договоры на обслуживание труб, по словам газовиков, не имеют около тридцати семи тысяч домов. Их жители в любой момент могут оказаться в той же ситуации, что и жители Торфяного.