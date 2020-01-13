Зимнее содержание пешеходных переходов в Кирове не выдерживает никакой критики.

Прежде чем попасть на проезжую часть и перейти улицу кировчанам приходится преодолевать серьёзные преграды.После снегопадов подходы к пешеходным переходам бывают завалены снегом, а в оттепель на них образуется покрытый снежной кашей ледяной накат.Новым испытанием стали плюсовые температуры, когда растаявший снег и дождь образовали большие лужи.Такая ситуация сложилась, в частности, на пешеходном переходе у дома № 7 на улице Сурикова. Чтобы обойти лужи, пешеходы вынуждены взбираться на сугроб, рискуя скатиться прямо под колёса автомобилей.Проблема ещё и в том, что данным переходом пользуются незрячие граждане, рядом находится общество слепых. Обойти злосчастный переход, значит сделать крюк в несколько сотен метров.