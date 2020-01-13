Из-за капризов погоды в некоторых домах крыши теперь протекают и зимой

Из-за плюсовых температур и таяния снега в доме по адресу Воровского 106 вновь начала протекать крыша. Из года в год вода уничтожает потолки и стены подъезда на верхних этажах. Теперь не только весной и осенью, но и зимой.Такие сюрпризы приятными не назовёшь точно. Для Павла Германовича и других жителей дома это даже не сюрприз. Растаявший снег стал попадать мимо водостока на технический этаж, а оттуда стекать ниже. Испорченные стены и обвалившаяся штукатурка - половина беды. Рядом находятся провода и в любой момент может произойти замыкание.Попадает вода и в жилые квартиры. А значит перемены погоды жители дома встречают каждый раз одинаково - ремонтом.Люди уже сбились со счёта - сколько раз обращались в свою управляющую компанию, но до сих пор ситуация не поменялась. Ответ, как всегда, один.До капитального ремонта крыши ждать еще долго, без новых ЧП точно не обойдётся - говорят жители. Тем не менее - терпение на исходе. Если ситуация не изменится к лучшему, жители всё-таки намерены обратиться с коллективным иском в суд.