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Из-за капризов погоды в некоторых домах крыши теперь протекают и зимой

Из-за капризов погоды в некоторых домах крыши теперь протекают и зимой

Вчера, 18:14
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Карина Алоян
Из-за капризов погоды в некоторых домах крыши теперь протекают и зимой


Из-за плюсовых температур и таяния снега в доме по адресу Воровского 106 вновь начала протекать крыша. Из года в год вода уничтожает потолки и стены подъезда на верхних этажах. Теперь не только весной и осенью, но и зимой.

Такие сюрпризы приятными не назовёшь точно. Для  Павла Германовича и других жителей дома это даже не сюрприз. Растаявший снег стал попадать мимо водостока на технический этаж, а оттуда стекать ниже. Испорченные стены и обвалившаяся штукатурка - половина беды. Рядом находятся провода и в любой момент может произойти замыкание.  

ПАВЕЛ ДОРОНИН, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
«Писали в управляющую компанию, приходят, смотрят и все остается как есть. Есть письмо - обратитесь в суд, но пока не обращаемся – ждем».

Попадает вода и в жилые квартиры. А значит перемены погоды жители дома встречают каждый раз одинаково - ремонтом.
Люди уже сбились со счёта - сколько раз обращались в свою управляющую компанию, но до сих пор ситуация не поменялась. Ответ, как всегда, один.

ПАВЕЛ ДОРОНИН, ЖИТЕЛЬ ДОМА:
Денег нет, на крышу нет, ждите, когда у вас будет капитальный ремонт дома, а когда он будет - никто не знает. Никто не говорил и вот сейчас снег выпал, снег растаял и вот опять все это повторяется и несколько раз за сезон повторяется».

До капитального ремонта крыши ждать еще долго, без новых ЧП точно не обойдётся - говорят жители. Тем не менее - терпение на исходе. Если ситуация не изменится к лучшему, жители всё-таки намерены  обратиться с коллективным иском в суд.
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