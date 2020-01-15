Погодные аномалии превратили дороги в бурные реки, а тротуары в непроходимые ледовые поля

Не теряет актуальности и проблема с обледеневшими тротуарами. Как власти борются с гололедом, и куда жаловаться на ненадлежащее содержание дорог и пешеходных зон?Выше человеческого роста, причем значительно выше. Огромный сугроб почти в центре города. Гора уже несколько дней не вывозится. Представители администрации говорят, что прежде всего снег убирают с магистральных улиц.Представители властей признают, что тротуары чистят крайне плохо.Страдают не только пешеходы, но и те, кто передвигается по городу на транспорте. По предварительной версии именно из-за гололеда на улице Дзержинского произошло ДТП, в результате которой несколько человек получили травмы.По данным областного центра травматологии в январе из-за травм, полученных после падения к медикам обратились более сотни кировчан. С начала сезона количество пострадавших превысило тысячу человек. Юрист Артем Смертин отмечает, что кировчане могут требовать от горадминистрации или управляющих компаний возмещение ущерба, полученного при падении. если получена травма, желательно найти свидетелей падения или камеры видеонаблюдения, которые запечатлели момент падения. Затем обратится к медикам и в справке указать характер травмы и место ее получения.Если администрация или управляющая компания отказываются платить, можно обратиться в суд. Такие дела не редкость, говорят юристы. Часто заявители выходят победителями. Сумма компенсации всегда назначается индивидуально.Добавим, сообщить о ненадлежащей уборке улиц от снега или пожаловаться на гололед, можно позвонив в Единую диспетчерскую службу города Кирова.