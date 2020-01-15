Погодные аномалии превратили дороги в бурные реки, а тротуары в непроходимые ледовые поля

Не теряет актуальности и проблема с обледеневшими тротуарами. Как власти борются с гололедом, и куда жаловаться на ненадлежащее содержание дорог и пешеходных зон?
Выше человеческого роста, причем значительно выше. Огромный сугроб почти в центре города. Гора уже несколько дней не вывозится. Представители администрации говорят, что прежде всего снег убирают с магистральных улиц.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Вторым этапом, но не умоляя нисколько значимости этих улиц, мы планируем перейти и уже постепенно переходим на те улицы, которые являются либо дублерами, либо второстепенными по отношению к основным транспортным магистралям».
Представители властей признают, что тротуары чистят крайне плохо.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кировчанам приходится передвигаться по городу с большой осторожностью, потому что одна из главных и актуальных проблем на сегодня - это гололед. Как говорят синоптики, в ближайшие дни будет похолодание, а это значит, что проблема гололеда станет еще острее».
Страдают не только пешеходы, но и те, кто передвигается по городу на транспорте. По предварительной версии именно из-за гололеда на улице Дзержинского произошло ДТП, в результате которой несколько человек получили травмы.
МИХАИЛ РЯБОВ, НАЧАЛЬНИК ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«Произошло столкновение двух автобусов. В результате, по предварительным данным, 8 человек обратились в медицинское учреждение за оказанием той или иной помощи».
По данным областного центра травматологии в январе из-за травм, полученных после падения к медикам обратились более сотни кировчан. С начала сезона количество пострадавших превысило тысячу человек. Юрист Артем Смертин отмечает, что кировчане могут требовать от горадминистрации или управляющих компаний возмещение ущерба, полученного при падении. если получена травма, желательно найти свидетелей падения или камеры видеонаблюдения, которые запечатлели момент падения. Затем обратится к медикам и в справке указать характер травмы и место ее получения.
АРТЕМ СМЕРТИН, ЮРИСТ:
«Уже заручившись медицинскими документами и, возможно, пояснениями очевидцев, необходимо обратиться с претензией в муниципалитет, изложить все события и потребовать компенсации морального вреда».
Если администрация или управляющая компания отказываются платить, можно обратиться в суд. Такие дела не редкость, говорят юристы. Часто заявители выходят победителями. Сумма компенсации всегда назначается индивидуально.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Случаи обращения при падении, они есть, и в адрес администрации в том числе, по взысканию ущерба, который причинен жителям. Администрация в случае вынесения судебных решений, возмещает затраты на лечение или другие нужды».
Добавим, сообщить о ненадлежащей уборке улиц от снега или пожаловаться на гололед, можно позвонив в Единую диспетчерскую службу города Кирова.