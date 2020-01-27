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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена

В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена

Вчера, 18:00
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Артем Макаров
В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена


В Кирове в доме № 22-а по Октябрьскому проспекту еще в 2016-ом году в подвале прорвало трубу. Из-за этой аварии начала разрушаться стена. Проблема не решена до сих пор, и по словам жителей дома, ситуация усугубляется. Масштаб разрушений оценил Артем Макаров.

- Здесь уже позатыкали. Отпадывает штукатурка конкретно. Полностью.

Общую кухню запустили. Ремонтировать смысла нет, говорит Галина Ямшанова. Несущая стена разваливается, а ремонтировать дом никто не собирается.

- Вот, смотрите, она уже разрушилась и от основного потолка она отходит.

Все началось более трех лет назад. Под этой квартирой прорвало трубу. Из-за высокой влажности стена начала разрушаться. С каждым годом ситуация становилась сложнее. Управляющая компания отказывалась производить ремонт. Дело дошло до суда, который жильцы выиграли. Так выглядит стена снаружи. Многие кирпичи уже давно выпали.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Весной 17-го года управляющая компания установила подпорки, но это ситуацию не изменило. Стена продолжает разрушаться. Цемент осыпается, а во многие трещины может пролезть рука».

Жители 22-го дома по Октябрьскому проспекту обратились к общественным активистам. Эксперты говорят, что здесь сложилась чрезвычайная ситуация. От разрушенной стены по дому идут несколько трещин.

- Вот эта вся часть здания, она начинает проседать. Она начинает терять свою устойчивость.

Активисты говорят, к ремонту необходимо срочно подключать и фонд капитального ремонта и представителей власти.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«При возникновении чрезвычайной ситуации, деньги фонда незамедлительно направляются на предотвращение и на локализацию данной ситуации. Я считаю, что здесь именно та ситуацию, которую необходимо ликвидировать. Мы направили обращение в администрацию для того, чтобы они еще раз посмотрели эту возможность и предприняли свои какие-то действия».

Если власти не отреагируют на чрезвычайную ситуацию, общественные активисты полны решимости написать заявление в прокуратуру.
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