В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена

В Кирове в доме № 22-а по Октябрьскому проспекту еще в 2016-ом году в подвале прорвало трубу. Из-за этой аварии начала разрушаться стена. Проблема не решена до сих пор, и по словам жителей дома, ситуация усугубляется. Масштаб разрушений оценил Артем Макаров.
- Здесь уже позатыкали. Отпадывает штукатурка конкретно. Полностью.
Общую кухню запустили. Ремонтировать смысла нет, говорит Галина Ямшанова. Несущая стена разваливается, а ремонтировать дом никто не собирается.
- Вот, смотрите, она уже разрушилась и от основного потолка она отходит.
Все началось более трех лет назад. Под этой квартирой прорвало трубу. Из-за высокой влажности стена начала разрушаться. С каждым годом ситуация становилась сложнее. Управляющая компания отказывалась производить ремонт. Дело дошло до суда, который жильцы выиграли. Так выглядит стена снаружи. Многие кирпичи уже давно выпали.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Весной 17-го года управляющая компания установила подпорки, но это ситуацию не изменило. Стена продолжает разрушаться. Цемент осыпается, а во многие трещины может пролезть рука».
Жители 22-го дома по Октябрьскому проспекту обратились к общественным активистам. Эксперты говорят, что здесь сложилась чрезвычайная ситуация. От разрушенной стены по дому идут несколько трещин.
- Вот эта вся часть здания, она начинает проседать. Она начинает терять свою устойчивость.
Активисты говорят, к ремонту необходимо срочно подключать и фонд капитального ремонта и представителей власти.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«При возникновении чрезвычайной ситуации, деньги фонда незамедлительно направляются на предотвращение и на локализацию данной ситуации. Я считаю, что здесь именно та ситуацию, которую необходимо ликвидировать. Мы направили обращение в администрацию для того, чтобы они еще раз посмотрели эту возможность и предприняли свои какие-то действия».
Если власти не отреагируют на чрезвычайную ситуацию, общественные активисты полны решимости написать заявление в прокуратуру.