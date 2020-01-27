В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена

В Кирове в доме № 22-а по Октябрьскому проспекту еще в 2016-ом году в подвале прорвало трубу. Из-за этой аварии начала разрушаться стена. Проблема не решена до сих пор, и по словам жителей дома, ситуация усугубляется. Масштаб разрушений оценил Артем Макаров.Общую кухню запустили. Ремонтировать смысла нет, говорит Галина Ямшанова. Несущая стена разваливается, а ремонтировать дом никто не собирается.Все началось более трех лет назад. Под этой квартирой прорвало трубу. Из-за высокой влажности стена начала разрушаться. С каждым годом ситуация становилась сложнее. Управляющая компания отказывалась производить ремонт. Дело дошло до суда, который жильцы выиграли. Так выглядит стена снаружи. Многие кирпичи уже давно выпали.Жители 22-го дома по Октябрьскому проспекту обратились к общественным активистам. Эксперты говорят, что здесь сложилась чрезвычайная ситуация. От разрушенной стены по дому идут несколько трещин.Активисты говорят, к ремонту необходимо срочно подключать и фонд капитального ремонта и представителей власти.Если власти не отреагируют на чрезвычайную ситуацию, общественные активисты полны решимости написать заявление в прокуратуру.