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28 января 22:24
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком

Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком

Сегодня, 10:53
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Альбина Самигуллина
Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком


Коммуникации, находящиеся под землей, тоже могут навредить жизни и здоровью человека. Расскажем об аварии, которая произошла в минувшие выходные.

Вот такой "обжигающий" потоп произошел на улице Казанской. Несмотря на то, что трубу прорвало в полчетвёртого ночи, людей в тот вечер в этом месте было достаточно.

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В районе колледжа искусств имени Казенина ночью с пятницы на субботу произошел разрыв трубопровода теплотрассы. По предварительным данным, в результате аварии под струи горячей воды попали 6 человек. Один из них госпитализирован».

У пострадавшего были выявлены ожоги 2 и 3 степени 25% поверхности тела, в основном повреждены нижние конечности, кисти и предплечья. Всем пострадавшим будет возмещен ущерб.

ИГОРЬ ПЕПЕЛЯЕВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ КОМБУСТИОЛОГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сделано всё, что требуется в данном случае, он получает полноценное комплексное лечение, сейчас, в настоящий момент, состояние его стабильное».

Три человека получили ожоги ног, им была оказана амбулаторная помощь, и уже утром пострадавшие были отпущены домой. В эпицентре потопа оказался кафе-бар, который тоже пострадал - кипятком затопило подвальное помещение.

АЛЕКСАНДР ОКУЛОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ КАФЕ-БАРОМ:
«Гости уже, когда выходили на улицу, не понимали, что происходит, потому что здесь было очень много пара, здесь вообще видимость была нулевая практически, ну и потом к нам обратился молодой человек, он зашел в фабрику с ожогами рук, мы вызвали скорую, а там уже подъехала Росгвардия, соответственно, они уже с остальными гостями, которые приезжали, выходили из машин, дальше отправляли на скорой, насколько я знаю».

По информации представителей Кировской теплоснабжающей компании - именно их магистральная сеть дала сбой.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО "КТК":
«Произошел дефект на трубопроводе с выходом в тепловую камеру, ну и из тепловой камеры, из люков, соответственно, пошёл поток воды».

Через полчаса после аварии поврежденный участок теплосети был отключён от теплоснабжения, без ресурса, по информации "КТК", остались 32 жилых дома, а по информации прокуратуры - 68-ми. К 10-ти утра большинство уже было запитано, к 2-м - все дома были с теплом. Что касается обеспечения некоторых домов горячей водой - то в настоящий момент ведутся работы по устранению дефекта. Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«На контроле также находятся результаты, проводимые сотрудниками правоохранительных органов, до следственной проверки по факту травмирования 6 граждан, один из которых в настоящий момент госпитализирован».

В настоящее время место аварии оцеплено, там проводятся работы, их планируется полностью завершить к 20 февраля.
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