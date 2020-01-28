Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком

Коммуникации, находящиеся под землей, тоже могут навредить жизни и здоровью человека. Расскажем об аварии, которая произошла в минувшие выходные.
Вот такой "обжигающий" потоп произошел на улице Казанской. Несмотря на то, что трубу прорвало в полчетвёртого ночи, людей в тот вечер в этом месте было достаточно.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В районе колледжа искусств имени Казенина ночью с пятницы на субботу произошел разрыв трубопровода теплотрассы. По предварительным данным, в результате аварии под струи горячей воды попали 6 человек. Один из них госпитализирован».
У пострадавшего были выявлены ожоги 2 и 3 степени 25% поверхности тела, в основном повреждены нижние конечности, кисти и предплечья. Всем пострадавшим будет возмещен ущерб.
ИГОРЬ ПЕПЕЛЯЕВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ КОМБУСТИОЛОГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сделано всё, что требуется в данном случае, он получает полноценное комплексное лечение, сейчас, в настоящий момент, состояние его стабильное».
Три человека получили ожоги ног, им была оказана амбулаторная помощь, и уже утром пострадавшие были отпущены домой. В эпицентре потопа оказался кафе-бар, который тоже пострадал - кипятком затопило подвальное помещение.
АЛЕКСАНДР ОКУЛОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ КАФЕ-БАРОМ:
«Гости уже, когда выходили на улицу, не понимали, что происходит, потому что здесь было очень много пара, здесь вообще видимость была нулевая практически, ну и потом к нам обратился молодой человек, он зашел в фабрику с ожогами рук, мы вызвали скорую, а там уже подъехала Росгвардия, соответственно, они уже с остальными гостями, которые приезжали, выходили из машин, дальше отправляли на скорой, насколько я знаю».
По информации представителей Кировской теплоснабжающей компании - именно их магистральная сеть дала сбой.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО "КТК":
«Произошел дефект на трубопроводе с выходом в тепловую камеру, ну и из тепловой камеры, из люков, соответственно, пошёл поток воды».
Через полчаса после аварии поврежденный участок теплосети был отключён от теплоснабжения, без ресурса, по информации "КТК", остались 32 жилых дома, а по информации прокуратуры - 68-ми. К 10-ти утра большинство уже было запитано, к 2-м - все дома были с теплом. Что касается обеспечения некоторых домов горячей водой - то в настоящий момент ведутся работы по устранению дефекта. Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«На контроле также находятся результаты, проводимые сотрудниками правоохранительных органов, до следственной проверки по факту травмирования 6 граждан, один из которых в настоящий момент госпитализирован».
В настоящее время место аварии оцеплено, там проводятся работы, их планируется полностью завершить к 20 февраля.