Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком

Коммуникации, находящиеся под землей, тоже могут навредить жизни и здоровью человека. Расскажем об аварии, которая произошла в минувшие выходные.Вот такой "обжигающий" потоп произошел на улице Казанской. Несмотря на то, что трубу прорвало в полчетвёртого ночи, людей в тот вечер в этом месте было достаточно.У пострадавшего были выявлены ожоги 2 и 3 степени 25% поверхности тела, в основном повреждены нижние конечности, кисти и предплечья. Всем пострадавшим будет возмещен ущерб.Три человека получили ожоги ног, им была оказана амбулаторная помощь, и уже утром пострадавшие были отпущены домой. В эпицентре потопа оказался кафе-бар, который тоже пострадал - кипятком затопило подвальное помещение.По информации представителей Кировской теплоснабжающей компании - именно их магистральная сеть дала сбой.Через полчаса после аварии поврежденный участок теплосети был отключён от теплоснабжения, без ресурса, по информации "КТК", остались 32 жилых дома, а по информации прокуратуры - 68-ми. К 10-ти утра большинство уже было запитано, к 2-м - все дома были с теплом. Что касается обеспечения некоторых домов горячей водой - то в настоящий момент ведутся работы по устранению дефекта. Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ.В настоящее время место аварии оцеплено, там проводятся работы, их планируется полностью завершить к 20 февраля.