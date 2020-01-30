Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов

Опасность - реальная. В областном центре множество парковок и детских площадок располагаются над теплосетями. Всего же в Кирове и Кирово-Чепецке более четырех сотен объектов могут быть разрушены в любой момент. Что делается, чтобы это не произошло?
Обычный кировский двор. Напротив подъездов - парковка. Когда-то здесь был газон, теперь местные жители оставляют автомобили. Все эти машины в зоне риска, как и их владельцы. Под стихийной стоянкой проходит теплотрасса.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО "КТК":
«Это ни какая-то виртуальная опасность. Это опасность каждого дня. Теплоноситель в морозные дни идет более 100 градусов. Естественно, при выходе его на поверхность, при повреждении или деформации трубы, могут пострадать и дети, может пострадать имущество».
В случае аварии, в любом случае, придется вскрывать покрытие. Фактически эта парковка будет уничтожена, так как коммуникации идут по всей ее длине. И подобных объектов в Кирове и Кирово-Чепецке, более четырех сотен. В основном - это детские площадки и вот такие парковки. Представители КТК размещают объявления. Они информируют жителей, что нужно срочно убрать объекты из охранной зоны.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО "КТК":
«Мы вынуждены будем обращаться и в ГЖИ, и в надзорные органы, далее в судебные органы, чтобы принудить в судебном порядке эти объекты устранить. Люди сами должны понимать опасность такое отношение к объектам инженерной инфраструктуры».
Добавим, в этом году в России уже было несколько несчастных случаев. Так в Пензе автомобиль, который был припаркован на несанкционированной стоянке под тяжестью своего веса провалился под землю прямо в кипяток. Погибли два человека.