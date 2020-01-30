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31 января 21:31
31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби 31 янв 17:52 В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм 31 янв 17:48 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 31 янв 17:43 Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново 31 янв 17:37 Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов 31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ 31 янв 10:51 Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая 31 янв 08:55 В Кирово-Чепецком районе водитель "Мерседеса" насмерть сбил ребенка. 30 янв 18:11 В библиотеке Грина можно познакомиться с уникальным видом настенного декора
Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов

Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов

Сегодня, 17:37
114
Артем Макаров
Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов


Опасность - реальная. В областном центре множество парковок и детских площадок располагаются над теплосетями. Всего же в Кирове и Кирово-Чепецке  более четырех сотен объектов могут быть разрушены в любой момент. Что делается, чтобы это не произошло?

Обычный кировский двор. Напротив подъездов - парковка. Когда-то здесь был газон, теперь местные жители оставляют автомобили. Все эти машины в зоне риска, как и их владельцы. Под стихийной стоянкой проходит теплотрасса.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО "КТК":
«Это ни какая-то виртуальная опасность. Это опасность каждого дня. Теплоноситель в морозные дни идет более 100 градусов. Естественно, при выходе его на поверхность, при повреждении или деформации трубы, могут пострадать и дети, может пострадать имущество».

В случае аварии, в любом случае, придется вскрывать покрытие. Фактически эта парковка будет уничтожена, так как коммуникации идут по всей ее длине. И подобных объектов в Кирове и Кирово-Чепецке, более четырех сотен. В основном - это детские площадки и вот такие парковки. Представители КТК размещают объявления. Они информируют жителей, что нужно срочно убрать объекты из охранной зоны.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО "КТК":
«Мы вынуждены будем обращаться и в ГЖИ, и в надзорные органы, далее в судебные органы, чтобы принудить в судебном порядке эти объекты устранить. Люди сами должны понимать опасность такое отношение к объектам инженерной инфраструктуры».

Добавим, в этом году в России уже было несколько несчастных случаев. Так в Пензе автомобиль, который был припаркован на несанкционированной стоянке под тяжестью своего веса провалился под землю прямо в кипяток. Погибли два человека.
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