Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов

Опасность - реальная. В областном центре множество парковок и детских площадок располагаются над теплосетями. Всего же в Кирове и Кирово-Чепецке более четырех сотен объектов могут быть разрушены в любой момент. Что делается, чтобы это не произошло?Обычный кировский двор. Напротив подъездов - парковка. Когда-то здесь был газон, теперь местные жители оставляют автомобили. Все эти машины в зоне риска, как и их владельцы. Под стихийной стоянкой проходит теплотрасса.В случае аварии, в любом случае, придется вскрывать покрытие. Фактически эта парковка будет уничтожена, так как коммуникации идут по всей ее длине. И подобных объектов в Кирове и Кирово-Чепецке, более четырех сотен. В основном - это детские площадки и вот такие парковки. Представители КТК размещают объявления. Они информируют жителей, что нужно срочно убрать объекты из охранной зоны.Добавим, в этом году в России уже было несколько несчастных случаев. Так в Пензе автомобиль, который был припаркован на несанкционированной стоянке под тяжестью своего веса провалился под землю прямо в кипяток. Погибли два человека.