В областном центре некачественная уборка на дорогах доставляет водителям немало проблем. К нам в редакцию обратились кировчане, которые пожаловались на состояние парковочных карманов на улице Менделеева. Михаил Конышев выехал на место и попытался разобраться в ситуации.На Менделеева находится сразу несколько медицинских учреждений и в будни здесь всегда большой трафик машин и пешеходов. Проблема с парковкой в этом районе всегда вызывает сложности особенно зимой.Одни не могут выехать с парковки, другие ждут почти час, чтобы заехать на освободившееся место. При этом высаживать пассажиров приходится в воду и снежную кашу.Одним словом, парковочные места возле больниц чистят, но не так качественно, как хотелось. Городским властям и подрядным организациям на это стоит обратить внимание. А это участок Студенческого проезда от улицы Воровского до улицы Московской. Даже грузовые автомобили преодолевают его с трудом. Здесь образовались глубокие колеи и ямы, и местные жители постоянно ищут альтернативные пути.Еще один интересный факт Студенческий проезд частично почистили от снега, но только до дома №9. Оставшиеся 500 м до улицы Лепсе представляют собой движение по одной полосе. Разъехаться в этом месте иногда бывает сложно. Обращение о некачественном зимнем содержании дороги активисты ОНФ направили в городскую администрацию.