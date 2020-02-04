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04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках 04 фев 17:39 В областном центре некачественная уборка на дорогах доставляет водителям немало проблем 04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами 04 фев 10:11 МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. 04 фев 09:50 В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО).
В областном центре некачественная уборка на дорогах доставляет водителям немало проблем

В областном центре некачественная уборка на дорогах доставляет водителям немало проблем

Вчера, 17:39
273
Михаил Конышев
В областном центре некачественная уборка на дорогах доставляет водителям немало проблем


В областном центре некачественная уборка на дорогах доставляет водителям немало проблем. К нам в редакцию обратились кировчане, которые пожаловались на состояние парковочных карманов  на улице Менделеева.  Михаил Конышев выехал на место и  попытался разобраться в ситуации.

На Менделеева находится сразу несколько медицинских учреждений и в будни здесь всегда большой трафик машин и пешеходов. Проблема с парковкой в этом районе всегда вызывает  сложности особенно зимой.

- Трудная парковка здесь, заметно, что не чистят. Не первый раз так застреваю. Сложно потом выехать. Что сейчас будем делать? Будем просить, чтобы  помогли.

Одни не могут выехать с парковки, другие ждут почти час, чтобы заехать на освободившееся место. При этом высаживать пассажиров приходится в воду и снежную кашу.

- Я стоял 45 минут дожидался. Т.е. грубо говоря стояли с нарушением вторым рядом, чтобы найти место. Да. 45 минут стоял.

Одним словом, парковочные места возле больниц чистят, но не так качественно, как хотелось. Городским властям и подрядным организациям  на это стоит обратить внимание. А это участок Студенческого проезда от улицы Воровского до улицы Московской. Даже грузовые автомобили преодолевают его с трудом. Здесь образовались глубокие колеи и ямы, и местные жители постоянно ищут альтернативные пути.

- Я стараюсь лучше до Московской и потом в том направлении. Здесь машины застревают и лучше не ездить, как говориться.

Еще один интересный факт Студенческий проезд частично почистили от снега, но  только  до дома №9. Оставшиеся 500 м до улицы Лепсе представляют собой движение по одной полосе. Разъехаться в этом месте иногда бывает сложно. Обращение о некачественном зимнем содержании дороги активисты ОНФ направили в городскую администрацию.
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