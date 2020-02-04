В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. ЧП случилось 3 февраля 2020 года.На городском водоводе произошла авария из-за износа коммуникаций. В результате без водоснабжения остались 70 жилых домов, 2 детских сада, Лузская ЦРБ и другие объекты социальной инфраструктуры.Без водоснабжения остаются в целом более 1,5 тыс. потребителей.На место коммунальной аварии выезжал прокурор Лузского района. Результаты проведения ремонтных работ и устранения последствий аварии находятся на контроле прокуратуры района.В рамках проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка принимаемых ресурсоснабжающей организацией и органами местного самоуправления мер при организации ремонта, а также законности ввода администрацией Лузского городского поселения режима ЧС, который на сегодняшний день отменен.