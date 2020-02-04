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05 февраля 10:18
05 фев 10:13 В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. 05 фев 10:02 В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. 04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках 04 фев 17:39 В областном центре некачественная уборка на дорогах доставляет водителям немало проблем 04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами
В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек.

В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек.

Сегодня, 10:13
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В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек.

В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. ЧП случилось 3 февраля 2020 года.

На городском водоводе произошла авария из-за износа коммуникаций. В результате без водоснабжения остались 70 жилых домов, 2 детских сада, Лузская ЦРБ и другие объекты социальной инфраструктуры.

Без водоснабжения остаются в целом более 1,5 тыс. потребителей.

На место коммунальной аварии выезжал прокурор Лузского района. Результаты проведения ремонтных работ и устранения последствий аварии находятся на контроле прокуратуры района.

В рамках проверочных мероприятий органами прокуратуры будет дана оценка принимаемых ресурсоснабжающей организацией и органами местного самоуправления мер при организации ремонта, а также законности ввода администрацией Лузского городского поселения режима ЧС, который на сегодняшний день отменен.

по информации прокуратуры Кировской области
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