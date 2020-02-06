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06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. 06 фев 12:13 Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу" 06 фев 12:03 В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель" 06 фев 11:20 Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 06 фев 11:09 В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону 06 фев 11:07 Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта 06 фев 10:10 Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.
Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта

Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта

Сегодня, 11:07
176
Александра Гуляева
Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта


Вот уже восемь месяцев остаются без лифта жители дома на улице Свободы. Лифты меняют в рамках капремонта, включить лифт должны были еще летом прошлого года. Все это время жители должны ходить пешком, а 90-летние пенсионеры, живущие на 8м этаже, и вовсе оказались пленниками в своих квартирах.

- Два года не бывала на улице. Надо идти в больницу, надо идти за лекарством. И питаться надо. Вот кто что принесет - так и живу.

Зое Сергеевне 88 лет, она живет на 6 этаже. Если и сможет спуститься, то вот подняться обратно  уже вряд ли. Заложницей в своей квартире оказалась и жительница восьмого этажа - 86-летняя Лидия Дмитриевна.

- Нам хочется, мы же заработали. Мы войну, всё прожили. А сейчас нам надо только лифт.

Работы по замене лифтов в рамках капремонта начались в июне прошлого года, завершить их обещали в конце июля. Но лифты в 9-этажке до сих пор не работают.

- За это время умерло уже очень много стариков. Наверное, все рады, пусть умирают. Вот ведь как - 75ая годовщина скоро и такое безобразие творится. У нас половина пенсионеры.

Сюжет о проблеме с лифтами в этом доме мы показывали в октябре. Тогда из фонда капитального ремонта прислали письменное объяснение.

- Инженерно-консультационный центр будет приглашён на полное освидетельствование в конце октября 2019 года. При положительном результате проверки Ростехнадзор в срок до 10.11.2019 проведёт техническое обследование.

Но лифты так и не заработали, в подъезде все без изменений - на полу по-прежнему лежит брошенная арматура и строительный мусор. В региональном министерстве энергетики и ЖКХ поясняют: подрядчик не рассчитал свои технические возможности, ему грозит штраф в несколько миллионов рублей.

АЛЕКСЕЙ ЮРКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНВЕСТИЦИЙ ЖКХ И КАПРЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Работы продолжаются. Да они продолжаются не теми темпами, которые нужны были и должны быть, чтобы выполнить их в сжатые сроки, но они ведутся в соответствии с уточненными планами и возможностями подрядной организации крайний срок по капитальному ремонту лифтов - он закончится в марте 2020 года».

А местным жителям советуют подавать в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда.
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