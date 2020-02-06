Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта

Вот уже восемь месяцев остаются без лифта жители дома на улице Свободы. Лифты меняют в рамках капремонта, включить лифт должны были еще летом прошлого года. Все это время жители должны ходить пешком, а 90-летние пенсионеры, живущие на 8м этаже, и вовсе оказались пленниками в своих квартирах.Зое Сергеевне 88 лет, она живет на 6 этаже. Если и сможет спуститься, то вот подняться обратно уже вряд ли. Заложницей в своей квартире оказалась и жительница восьмого этажа - 86-летняя Лидия Дмитриевна.Работы по замене лифтов в рамках капремонта начались в июне прошлого года, завершить их обещали в конце июля. Но лифты в 9-этажке до сих пор не работают.Сюжет о проблеме с лифтами в этом доме мы показывали в октябре. Тогда из фонда капитального ремонта прислали письменное объяснение.Но лифты так и не заработали, в подъезде все без изменений - на полу по-прежнему лежит брошенная арматура и строительный мусор. В региональном министерстве энергетики и ЖКХ поясняют: подрядчик не рассчитал свои технические возможности, ему грозит штраф в несколько миллионов рублей.А местным жителям советуют подавать в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда.