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06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов 06 фев 15:22 Кировчанин изобрел снегоплавильное устройство для очистки зимних улиц 06 фев 15:14 Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц 06 фев 13:16 Сити-менджера города Кирова выберут 16 марта. 06 фев 12:13 Родным кировчанина, погибшего в ВОВ, вручили медаль "За отвагу" 06 фев 12:03 В Кировской области начала действовать программа "Земский учитель" 06 фев 11:20 Житель Котельнича нашел патроны и изготовил взрывные устройства. 06 фев 11:09 В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону 06 фев 11:07 Жители дома на улице Свободы в Кирове уже 8 месяцев живут без лифта 06 фев 10:10 Более тысячи жителей Подосиновского района остались без автобусного сообщения с районным центром.
Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц

Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц

Сегодня, 15:14
133
Артем Макаров
Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц


Жители областного центра жалуются на состояние уличных лестниц. Зачастую спускаться приходится крайне аккуратно, иначе рискуешь просто съехать по ступеням, как с горки.

Ежедневно по этой лестнице проходят сотни человек. Она находится на улице Воровского возле остановки общественного транспорта. Преодолевать лестницу приходится с осторожностью. Кировчане говорят, что здесь запросто можно упасть.

- Смертельная лестница, здесь можно упасть и как спускаешься, и как поднимаешься.

В таком состоянии лестница не первый год. Кировчане говорят, что сложнее всего ходить здесь именно зимой.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ступеньки разбиты. Из некоторых торчит арматура. Мало того, что сама лестница находится в плохом состоянии, так еще и намерзший лед значительно затрудняет спуск по ней».

А эта лестница находится в районе привокзальной площади. Видно, что ступени сегодня почистили, однако, некоторые прохожие считают, что сделано это было плохо. Перед самым спуском намерзло много льда. Поэтому первые шаги приходится делать с осторожностью.

- Неудобно. Очень скользко все равно.

Кировчане также отмечают, что лестница недостаточно хорошо обработана противогололедной смесью. Между тем, в администрации каждый раз сообщая о работах об уборке снега и льда на улицах города, отмечают, что особое внимание подрядчиками  уделяется лестницам в пешеходных зонах.
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