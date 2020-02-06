Жители Кирова жалуются на состояние уличных лестниц

Жители областного центра жалуются на состояние уличных лестниц. Зачастую спускаться приходится крайне аккуратно, иначе рискуешь просто съехать по ступеням, как с горки.Ежедневно по этой лестнице проходят сотни человек. Она находится на улице Воровского возле остановки общественного транспорта. Преодолевать лестницу приходится с осторожностью. Кировчане говорят, что здесь запросто можно упасть.В таком состоянии лестница не первый год. Кировчане говорят, что сложнее всего ходить здесь именно зимой.А эта лестница находится в районе привокзальной площади. Видно, что ступени сегодня почистили, однако, некоторые прохожие считают, что сделано это было плохо. Перед самым спуском намерзло много льда. Поэтому первые шаги приходится делать с осторожностью.Кировчане также отмечают, что лестница недостаточно хорошо обработана противогололедной смесью. Между тем, в администрации каждый раз сообщая о работах об уборке снега и льда на улицах города, отмечают, что особое внимание подрядчиками уделяется лестницам в пешеходных зонах.