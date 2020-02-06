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07 февраля 17:37
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В доме на улице Маклина в городе Кирове не работают лифты из-за долгов УК

В доме на улице Маклина в городе Кирове не работают лифты из-за долгов УК

Сегодня, 11:10
172
Александра Гуляева
В доме на улице Маклина в городе Кирове не работают лифты из-за долгов УК


В доме на улице Маклина в городе Кирове не работают лифты. Их отключили из-за долгов управляющей компании.

По квартире Людмила Васильевна передвигается с трудом, придерживаясь за стены.  Вот уже почти неделю пенсионерка может гулять только по квартире, в прошлую пятницу лифт отключили, а спуститься вниз с девятого этажа самостоятельно физической возможности нет. Чтобы выяснить, в чем причина отключения, Людмила Васильевна позвонила в обслуживающую компанию.

ЛЮДМИЛА БУТОРИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ МАКЛИНА:
«Мне ответили, что, значит, лифт исправен, но выключен из-за того, что у нас не произведена оплата Ленинской управляющей компанией».

Людмилу Васильевну, как и других жителей дома, такой ответ удивил, ведь по счетам они платят исправно.

ЛЮДМИЛА БУТОРИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ МАКЛИНА:
«Я начала звонить в управляющую компанию. Там вообще сказали: у нас никого нет, счета заблокированы, и мы не можем ничего вам ответить, и положили трубку».

В многоэтажном доме живет немало пенсионеров. Теперь они не только не могут выйти на улицу, не всегда получается даже получить медицинскую помощь, на днях одному из пожилых людей стало плохо.

ЛЮДМИЛА БУТОРИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ МАКЛИНА:
«Даже скорая не стала подниматься, врач сказала, что я тоже в пожилом возрасте, не могу подниматься высоко.  И уехали, не оказав помощи».

Несколько дней без лифта по той же причине оставались и жители дома на улице Дерендяева, но там лифт включили накануне. В самой управляющей компании Ленинского района комментарии получить не удалось. В данный момент предприятию грозит ликвидация, признать ее банкротом из-за долгов просят сразу две компании - Т-плюс и Куприт. Жители города, которые остаются без лифта, написали жалобы в жилищную инспекцию.

АНДРЕЙ УГРЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГЖИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В рамках полученных обращений инспекцией будет проводиться проверка в отношении управляющей организации УК Ленинского района, соответственно по результатам проверки будет принято решение по осуществлению деятельности в отношении содержания многоквартирных домов».

По сообщению городской администрации, завтра состоится совещание с участием управляющей компании и организации, обслуживающей лифтовое хозяйство по вопросам работы лифтов.
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