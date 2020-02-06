В доме на улице Маклина в городе Кирове не работают лифты из-за долгов УК

В доме на улице Маклина в городе Кирове не работают лифты. Их отключили из-за долгов управляющей компании.По квартире Людмила Васильевна передвигается с трудом, придерживаясь за стены. Вот уже почти неделю пенсионерка может гулять только по квартире, в прошлую пятницу лифт отключили, а спуститься вниз с девятого этажа самостоятельно физической возможности нет. Чтобы выяснить, в чем причина отключения, Людмила Васильевна позвонила в обслуживающую компанию.Людмилу Васильевну, как и других жителей дома, такой ответ удивил, ведь по счетам они платят исправно.В многоэтажном доме живет немало пенсионеров. Теперь они не только не могут выйти на улицу, не всегда получается даже получить медицинскую помощь, на днях одному из пожилых людей стало плохо.Несколько дней без лифта по той же причине оставались и жители дома на улице Дерендяева, но там лифт включили накануне. В самой управляющей компании Ленинского района комментарии получить не удалось. В данный момент предприятию грозит ликвидация, признать ее банкротом из-за долгов просят сразу две компании - Т-плюс и Куприт. Жители города, которые остаются без лифта, написали жалобы в жилищную инспекцию.По сообщению городской администрации, завтра состоится совещание с участием управляющей компании и организации, обслуживающей лифтовое хозяйство по вопросам работы лифтов.