Жителям Кирова предлагают выбрать тротуары для ремонта.

С 19 по 22 февраля в городе Кирове проведут рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2021 году.Для того, чтобы принять участие в голосование, необходимо прийти на счетный участок или проголосовать по месту нахождения организаций, где будут работать мобильные счетные комиссии. Также проголосовать можно через интернет.Счетные участки в рабочие дни 19, 20 и 21 февраля будут работать с 10 до 19, 22 февраля - с 12 до 16. Голосование на официальном сайте администрации города Кирова начнется с 6.00 19 февраля и завершится в 24.00 22 февраля. Вся информация будет дополнительно размещена в открытом доступе на сайте администрации города Кирова.В 2020 году в Кирове планируют отремонтировать 29 тротуаров и 32 двора. Все объекты вошли в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».- ул. Менделеева, 27;- ул. Московская, 140/2, 140/3;- ул. Воровского, 123, 125, 127, 129;- ул. Производственная, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5;- ул. Производственная, 15/3;- ул. Некрасова, 14;- ул. Московская, 114/1;- ул. Карла Либкнехта, 154;- ул. Риммы Юровской, 1;- ул. Ломоносова, 16;- Октябрьский проспект, 4;- ул. Дзержинского, 64/1;- переулок Вершининский, 7;- проезд Студенческий, 10/1;- ул. Ульяновская, 2;- ул. Свердлова, 14а;- ул. Дзержинского, 64/2;- ул. Лепсе, 57;- ул. Лепсе, 49;- ул. Советская, 4;- ул. Орловская, 26;- ул. Володарского, 162;- ул. Орджоникидзе, 14;- проспект Строителей, 3а (мкр. Радужный);- ул. Конституции, 5 (мкр. Радужный).- Октябрьский проспект от отеля «Фор Элементс Киров» до ул. Некрасова (нечетная сторона);- ул. Бородулина от ул. Украинской до ул. Мельничной (четная сторона);- ул. Московская от Октябрьского проспекта до ул. Ломоносова (четная сторона);- ул. Некрасова от ул. Горького до ул. Грибоедова (четная и нечетная сторона);- ул. Лесная от ул. Советской в пос. Чистые Пруды до ул. Потребкооперации;- ул. Производственная от ул. Воровского до ул. Московской (бульварная часть и четная сторона);- ул. Щорса от Солнечного проезда до ул. Ульяновской (нечетная сторона);- ул. Воровского от проспекта Строителей до ул. Воровского, 145 (нечетная сторона);- ул. Комсомольская, от дома № 63 до дома № 69, от дома № 103 до ул. Пугачева.- ул. Московская от Октябрьского проспекта до ул. Ломоносова (нечетная сторона);- Октябрьский проспект от ул. Дзержинского до ул. Уральской;- Октябрьский проспект от ул. Профсоюзной до ул. Карла Маркса;- ул. Карла Маркса от ул. Профсоюзной до Октябрьского проспекта, от ул. Профсоюзной до ул. Преображенской;- ул. Ломоносова от ул. Московской до ул. Лепсе (бульварная часть);- ул. Труда от Октябрьского проспекта до ул. А. Горбуновой (четная и нечетная сторона);- ул. Захватаева от ул. Преображенской до ул. Пятницкой.- ул. Милицейская от ул. Свободы до ул. Володарского (нечетная сторона);- ул. Семашко от железнодорожного переезда по ул. Баумана до городской больницы № 5;- ул. Павла Корчагина (четная и нечетная стороны) от ул. Заречной до ул. Колхозной;- ул. Свободы (четная и нечетная стороны) от ул. Мопра до ул. Преображенской; от ул. Пролетарской до ул. Милицейской; от ул. Московской до ул. Спасской;- ул. Красный Химик (нечетная сторона) от ул. Красной Звезды до ул. Фабричной;- ул. Советская (нечетная сторона) от ул. Свободы до ул. Володарского.- ул. Ленина от ул. Парковой до ул. Коммунистической (нечетная сторона);- ул. Советская (нечетная сторона от ж/д переезда до дома № 151 по ул. Советской);- ул. Конституции от дома № 2 до дома № 8а в мкр. Радужный;- ул. Кирова от ул. Парковой до дома № 73 по ул. Кирова;- ул. Орджоникидзе от ул. Молодой Гвардии до дома № 19 по ул. Орджоникидзе;- ул. Индустриальная в мкр. Радужный от ул. Производственной до переулка Школьного;- проспект Строителей в мкр. Радужный от ул. Индустриальной до ул. Мира (нечетная сторона).