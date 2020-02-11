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11 февраля 20:22
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях

Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях

Сегодня, 17:48
107
Артем Макаров
Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях


Высокая влажность, грызуны, насекомые и неприятный запах. Жители 157-го дома по улице Воровского уже полтора года живут в антисанитарных условиях. В подвале прорвало трубы.

Даже далеко не все крысы выдерживают такие условия. Канализационные трубы прорвало. В подвале огромные лужи из нечистот. Крысы лезут в квартиры к жильцам, а некоторые умирают прямо в подвале.

- Тут как будто кто-то специально ходит и расстыковывает трубы. Тут постоянно под первым подъездом бежит.

ГАЛИНА ПЕТЕЛИНА:
«Оттуда вот, с подвала. Заделывали, заделывали. Все равно кто-нибудь, да лезет. То мыши, то крысы».

Галина Петелина живет на первом этаже. Из-за высокой влажности линолеум вздувается, а на стенах черная плесень. Подобная ситуация во многих квартирах. Это продолжается уже полтора года.
 
ТАМАРА ПЯТИНА:
«Бежит постоянно. Трубы не соединены. Стыки. Без конца они. Лужи. Фекалии. Рощеники».

Управляющая компания игнорирует обращения жильцов. Люди обратились к общественным активистам.
 


ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Мы видим здесь нарушение со стороны управляющей компании, в связи с чем, мы направили наш запрос в жилищную инспекцию, для принятия мер с их стороны».

Активисты узнали, что капитальный ремонт подвала в 157-м доме по улице Воровского, запланирован на 2029й год, а капремонт внутридомовых систем водоотведения только в 2033м.
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