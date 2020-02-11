Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях

Высокая влажность, грызуны, насекомые и неприятный запах. Жители 157-го дома по улице Воровского уже полтора года живут в антисанитарных условиях. В подвале прорвало трубы.Даже далеко не все крысы выдерживают такие условия. Канализационные трубы прорвало. В подвале огромные лужи из нечистот. Крысы лезут в квартиры к жильцам, а некоторые умирают прямо в подвале.Галина Петелина живет на первом этаже. Из-за высокой влажности линолеум вздувается, а на стенах черная плесень. Подобная ситуация во многих квартирах. Это продолжается уже полтора года.Управляющая компания игнорирует обращения жильцов. Люди обратились к общественным активистам.Активисты узнали, что капитальный ремонт подвала в 157-м доме по улице Воровского, запланирован на 2029й год, а капремонт внутридомовых систем водоотведения только в 2033м.