Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях

Высокая влажность, грызуны, насекомые и неприятный запах. Жители 157-го дома по улице Воровского уже полтора года живут в антисанитарных условиях. В подвале прорвало трубы.
Даже далеко не все крысы выдерживают такие условия. Канализационные трубы прорвало. В подвале огромные лужи из нечистот. Крысы лезут в квартиры к жильцам, а некоторые умирают прямо в подвале.
- Тут как будто кто-то специально ходит и расстыковывает трубы. Тут постоянно под первым подъездом бежит.
ГАЛИНА ПЕТЕЛИНА:
«Оттуда вот, с подвала. Заделывали, заделывали. Все равно кто-нибудь, да лезет. То мыши, то крысы».
Галина Петелина живет на первом этаже. Из-за высокой влажности линолеум вздувается, а на стенах черная плесень. Подобная ситуация во многих квартирах. Это продолжается уже полтора года.
ТАМАРА ПЯТИНА:
«Бежит постоянно. Трубы не соединены. Стыки. Без конца они. Лужи. Фекалии. Рощеники».
Управляющая компания игнорирует обращения жильцов. Люди обратились к общественным активистам.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Мы видим здесь нарушение со стороны управляющей компании, в связи с чем, мы направили наш запрос в жилищную инспекцию, для принятия мер с их стороны».
Активисты узнали, что капитальный ремонт подвала в 157-м доме по улице Воровского, запланирован на 2029й год, а капремонт внутридомовых систем водоотведения только в 2033м.